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РПЦ не будет отменять противовирусные меры в своих храмах
Санитарные меры в храмах Русской православной церкви будут соблюдаться и далее в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретной епархии, от этого же... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:05
2020-08-25T18:05
распространение нового коронавируса
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Санитарные меры в храмах Русской православной церкви будут соблюдаться и далее в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретной епархии, от этого же зависит и дата начала учебного года в воскресных школах в том или ином регионе, заявил синод РПЦ.В марте в связи с распространением коронавируса синод – высший руководящий орган – РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии. Так, ложку для причастия — лжицу — протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, запивку раздают в одноразовых стаканчиках, а целовать чашу, крест и руку священнослужителю по-прежнему нельзя. Храмовые же помещения постоянно проветривают и убирают."Противоэпидемические меры, определенные Священным синодом, должны и далее соблюдаться применительно к местным обстоятельствам. С вниманием следует также отнестись к возобновлению занятий в церковных учебных заведениях и в воскресных школах, начало учебного года в которых может быть перенесено в отдельных случаях по решению правящих архиереев в зависимости от эпидемической обстановки и с учетом решений государственных органов власти касательно начала учебного года в светских учебных заведениях", - говорится в заявлении синода, опубликованном во вторник.В целом, по словам членов синода, духовенство и верующие проявили себя ответственно и с пониманием отнеслись к ограничениям. Особенно это, говорится в заявлении, касается запрета на участие мирян в службах в храмах, который действовал в большинстве регионов России в апреле-мае.
https://ria.ru/20200603/1572373331.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

РПЦ не будет отменять противовирусные меры в своих храмах

18:05 25.08.2020
354
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСвященнослужитель в защитной маске после окончания Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве
Священнослужитель в защитной маске после окончания Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Санитарные меры в храмах Русской православной церкви будут соблюдаться и далее в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретной епархии, от этого же зависит и дата начала учебного года в воскресных школах в том или ином регионе, заявил синод РПЦ.
В марте в связи с распространением коронавируса синод – высший руководящий орган – РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии. Так, ложку для причастия — лжицу — протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, запивку раздают в одноразовых стаканчиках, а целовать чашу, крест и руку священнослужителю по-прежнему нельзя. Храмовые же помещения постоянно проветривают и убирают.
"Противоэпидемические меры, определенные Священным синодом, должны и далее соблюдаться применительно к местным обстоятельствам. С вниманием следует также отнестись к возобновлению занятий в церковных учебных заведениях и в воскресных школах, начало учебного года в которых может быть перенесено в отдельных случаях по решению правящих архиереев в зависимости от эпидемической обстановки и с учетом решений государственных органов власти касательно начала учебного года в светских учебных заведениях", - говорится в заявлении синода, опубликованном во вторник.
В целом, по словам членов синода, духовенство и верующие проявили себя ответственно и с пониманием отнеслись к ограничениям. Особенно это, говорится в заявлении, касается запрета на участие мирян в службах в храмах, который действовал в большинстве регионов России в апреле-мае.
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