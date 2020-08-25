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Врио главы Камчатки пожертвовал винным кабинетом в пользу Дня города
Исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого правительства,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:05
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владимир солодов
москва
владивосток
камчатский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности губернатора Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого правительства, где был предусмотрен винный кабинет, и передать сэкономленные средства на празднование юбилея столицы региона, сообщает краевое правительство."Там были непонятные для меня элементы, например был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий", — сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.Ранее Солодов решил отказаться от ряда помещений и офисов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> для правительства Камчатки."В результате серьезные средства были сэкономлены. Нам нужно, коллеги, с себя начинать. Мы должны бережно относиться к государственным средствам и максимально их направлять на первоочередные задачи: не на финансирование наших зданий, кабинетов и столовых, а на помощь жителям, решение социально-значимых задач, на проведение мероприятий для жителей", — сказал глава региона.
https://ria.ru/20200817/1575873656.html
Винный кабинет, это чтобы чиновники стояли на коленях и винились перед народом, в ожидании трапезы с лобстерами и трюфелями.
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москва
владивосток
камчатский край
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владимир солодов, москва, владивосток, камчатский край, общество

Врио главы Камчатки пожертвовал винным кабинетом в пользу Дня города

07:05 25.08.2020 (обновлено: 12:59 25.08.2020)
15046
© РИА Новости / Сергей Куксин / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
 Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
© РИА Новости / Сергей Куксин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого правительства, где был предусмотрен винный кабинет, и передать сэкономленные средства на празднование юбилея столицы региона, сообщает краевое правительство.
"Там были непонятные для меня элементы, например был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий", — сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее Солодов решил отказаться от ряда помещений и офисов в Москве и Владивостоке для правительства Камчатки.
"В результате серьезные средства были сэкономлены. Нам нужно, коллеги, с себя начинать. Мы должны бережно относиться к государственным средствам и максимально их направлять на первоочередные задачи: не на финансирование наших зданий, кабинетов и столовых, а на помощь жителям, решение социально-значимых задач, на проведение мероприятий для жителей", — сказал глава региона.
Владимир Солодов
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2041782227
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Владимир СолодовМоскваВладивостокКамчатский крайОбщество
Популярные комментарии
Винный кабинет, это чтобы чиновники стояли на коленях и винились перед народом, в ожидании трапезы с лобстерами и трюфелями.
25 августа, 07:33
ЛКЛысый Кучерявый
11110102
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