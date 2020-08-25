https://ria.ru/20200825/kamchatka-1576267251.html

Врио главы Камчатки пожертвовал винным кабинетом в пользу Дня города

Исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого правительства,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:05

2020-08-25T07:05

2020-08-25T12:59

владимир солодов

москва

владивосток

камчатский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности губернатора Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого правительства, где был предусмотрен винный кабинет, и передать сэкономленные средства на празднование юбилея столицы региона, сообщает краевое правительство."Там были непонятные для меня элементы, например был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий", — сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.Ранее Солодов решил отказаться от ряда помещений и офисов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> для правительства Камчатки."В результате серьезные средства были сэкономлены. Нам нужно, коллеги, с себя начинать. Мы должны бережно относиться к государственным средствам и максимально их направлять на первоочередные задачи: не на финансирование наших зданий, кабинетов и столовых, а на помощь жителям, решение социально-значимых задач, на проведение мероприятий для жителей", — сказал глава региона.

https://ria.ru/20200817/1575873656.html

Лысый Кучерявый Винный кабинет, это чтобы чиновники стояли на коленях и винились перед народом, в ожидании трапезы с лобстерами и трюфелями. 25

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москва

владивосток

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, москва, владивосток, камчатский край, общество