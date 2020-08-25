https://ria.ru/20200825/kaluga-1576301070.html

Мурашко назвал Калужский перинатальный центр одним из лучших в стране

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране, отметив "блестящую работу" медиков,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:04

2020-08-25T18:04

2020-08-25T18:04

калужская область

россия

михаил мурашко

калужская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bdcd483416c20befe742ef7a0ac08f78.jpg

<strong>КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране, отметив "блестящую работу" медиков, благодаря которой показатель младенческой смертности в регионе является одним из самых низких в стране, сообщило правительство региона.Во вторник в ходе рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужскую область</a> министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетил перинатальный центр областной клинической больницы. В структуру центра, открывшегося в 2017 году, входят родильный дом, консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения, медико-генетическая консультация. Здесь оказывают помощь женщинам группы высокого перинатального риска, выхаживают недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела и врожденными патологиями. В центре работают 78 врачей, из них 7 кандидатов медицинских наук, и 212 средних медработников."Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной работе врачей разных специальностей и медицинских сестер удалось достичь показателя 90-процентной выхаживаемости недоношенных детей", - говорится в сообщении. Мурашко назвал "блестящей" работу медиков, благодаря которой, по его словам, показатель младенческой и перинатальной смертности в регионе является одним из самых низких в стране.В этот же день министр побывал в Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко, отметив, в частности, что реанимационное отделение больницы "соответствует самым высоким лицензионным требованиям".Министр подчеркнул положительную динамику развития здравоохранения региона. "Верю, что регион движется правильно, успехи заслуживают признания и уважения. Медики молодцы", - констатировал он.Шапша в свою очередь подчеркнул, что в области продолжится совершенствование медицинской отрасли, в частности, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и оснащение больниц необходимым оборудованием. "Очень важно, чтобы люди увидели в ближайшее время практическую отдачу от нашей работы. И чтобы она была сконцентрирована не только вокруг отдельных больниц и областных учреждений, но и в районах жители увидели изменения к лучшему", - отметил глава региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574740987.html

https://ria.ru/20200815/1575821383.html

россия

калужская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, калужская область, общество