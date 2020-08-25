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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200825/kaluga-1576301070.html
Мурашко назвал Калужский перинатальный центр одним из лучших в стране
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране, отметив "блестящую работу" медиков,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:04
2020-08-25T18:04
калужская область
россия
михаил мурашко
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране, отметив "блестящую работу" медиков, благодаря которой показатель младенческой смертности в регионе является одним из самых низких в стране, сообщило правительство региона.Во вторник в ходе рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужскую область</a> министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетил перинатальный центр областной клинической больницы. В структуру центра, открывшегося в 2017 году, входят родильный дом, консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения, медико-генетическая консультация. Здесь оказывают помощь женщинам группы высокого перинатального риска, выхаживают недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела и врожденными патологиями. В центре работают 78 врачей, из них 7 кандидатов медицинских наук, и 212 средних медработников."Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной работе врачей разных специальностей и медицинских сестер удалось достичь показателя 90-процентной выхаживаемости недоношенных детей", - говорится в сообщении. Мурашко назвал "блестящей" работу медиков, благодаря которой, по его словам, показатель младенческой и перинатальной смертности в регионе является одним из самых низких в стране.В этот же день министр побывал в Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко, отметив, в частности, что реанимационное отделение больницы "соответствует самым высоким лицензионным требованиям".Министр подчеркнул положительную динамику развития здравоохранения региона. "Верю, что регион движется правильно, успехи заслуживают признания и уважения. Медики молодцы", - констатировал он.Шапша в свою очередь подчеркнул, что в области продолжится совершенствование медицинской отрасли, в частности, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и оснащение больниц необходимым оборудованием. "Очень важно, чтобы люди увидели в ближайшее время практическую отдачу от нашей работы. И чтобы она была сконцентрирована не только вокруг отдельных больниц и областных учреждений, но и в районах жители увидели изменения к лучшему", - отметил глава региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574740987.html
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россия, михаил мурашко, калужская область, общество

Мурашко назвал Калужский перинатальный центр одним из лучших в стране

18:04 25.08.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране, отметив "блестящую работу" медиков, благодаря которой показатель младенческой смертности в регионе является одним из самых низких в стране, сообщило правительство региона.
Во вторник в ходе рабочей поездки в Калужскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетил перинатальный центр областной клинической больницы. В структуру центра, открывшегося в 2017 году, входят родильный дом, консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения, медико-генетическая консультация. Здесь оказывают помощь женщинам группы высокого перинатального риска, выхаживают недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела и врожденными патологиями. В центре работают 78 врачей, из них 7 кандидатов медицинских наук, и 212 средних медработников.
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"Михаил Мурашко назвал Калужский областной перинатальный центр одним из лучших в стране. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной работе врачей разных специальностей и медицинских сестер удалось достичь показателя 90-процентной выхаживаемости недоношенных детей", - говорится в сообщении. Мурашко назвал "блестящей" работу медиков, благодаря которой, по его словам, показатель младенческой и перинатальной смертности в регионе является одним из самых низких в стране.
В этот же день министр побывал в Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко, отметив, в частности, что реанимационное отделение больницы "соответствует самым высоким лицензионным требованиям".
Министр подчеркнул положительную динамику развития здравоохранения региона. "Верю, что регион движется правильно, успехи заслуживают признания и уважения. Медики молодцы", - констатировал он.
Шапша в свою очередь подчеркнул, что в области продолжится совершенствование медицинской отрасли, в частности, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и оснащение больниц необходимым оборудованием. "Очень важно, чтобы люди увидели в ближайшее время практическую отдачу от нашей работы. И чтобы она была сконцентрирована не только вокруг отдельных больниц и областных учреждений, но и в районах жители увидели изменения к лучшему", - отметил глава региона.
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Калужская областьРоссияМихаил МурашкоКалужская областьОбщество
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