https://ria.ru/20200825/isk-1576266083.html
Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
Второй иск подан против администрации президента США Дональда Трампа в понедельник в связи с намерением запретить в стране работу Bytedance, компании-владельца... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:50
2020-08-25T02:50
2020-08-25T02:50
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Второй иск подан против администрации президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в понедельник в связи с намерением запретить в стране работу Bytedance, компании-владельца приложения TikTok, сообщает газета <a href="https://thehill.com/" target="_blank">Hill</a>.Ранее китайская компания Bytedance подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании на территории Соединенных Штатов.Согласно данным газеты, второй иск подал сотрудник компании <a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank">TikTok</a>, по словам которого, указ Трампа может лишить зарплаты 1500 сотрудников, работающих в США. Руководитель технических программ TikTok Патрик Райан заявил в иске, что указ Трампа нарушает конституционные права сотрудников на надлежащее рассмотрение дела. Райан просит суд не позволить администрации президента распространить действие этого указа на зарплаты сотрудников компании.В иске утверждается, что сотрудники TikTok используются как "пешки в политическом сражении между <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и Трампом". По словам адвокатов истца, должны существовать границы того, что Трамп может делать.Ранее президент США подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a>", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.
https://ria.ru/20200802/1575259182.html
https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире