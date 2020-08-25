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В России запущена социальная сеть для людей с ограниченными возможностями

В России заработала IT-платформа WE для людей с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и генетическими заболеваниями. В социальной сети могут... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

2020-08-25T08:00

2020-08-25T10:15

хорошие новости

россия

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>В России заработала IT-платформа WE для людей с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и генетическими заболеваниями. В социальной сети могут зарегистрироваться люди, которым необходима медицинская и психологическая помощь, юридическая консультация и просто общение, сообщает официальный портал Забайкальского края.Отмечается, что на интернет-площадке пользователи могут не только рассчитывать на квалифицированную помощь врачей, юристов и психологов, но и получат возможность найти волонтера и социального работника.Также на портале представлена библиотека полезной информации, которая призвана сделать жизнь участников проекта максимально полноценной.Сообщается, что в проекте участвуют не только люди с различными заболеваниями, но и родственники, друзья, общественные организации и все, кто готов помогать, делиться профессиональным опытом для решения проблемы каждого человека.На данный момент в России проживает 11 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению специалистов, одна из главных проблем этой категории населения — социальная изоляция, неосведомленность о положенной им медицинской помощи и незнание о возможностях получения помощи от благотворительных фондов. Социальная сеть WE призвана решить эти проблемы.

https://ria.ru/20200809/1575502964.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости