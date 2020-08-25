https://ria.ru/20200825/insult-1576301190.html

Ученые доказали, что переливание крови помогает при лечении инсульта

Американские биологи в эксперименте на мышах показали, что переливание донорской крови может стать эффективным средством лечения последствий инсульта... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:12

2020-08-25T18:12

2020-08-25T18:12

риа наука

инсульт

биология

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сша

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Американские биологи в эксперименте на мышах показали, что переливание донорской крови может стать эффективным средством лечения последствий инсульта. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-17930-x">опубликованы</a> в журнале Nature Communications.Инсульт — одна из главных причин смертности в мире. Нарушение кровотока в головном мозге вызывает сложные прогрессирующие и системные повреждения, связанные с реакцией на динамическое нарушение гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), которые не поддаются лечению ни одним лекарственным препаратом.Современные методы лечения острого инсульта включают тромболитическую терапию, а также хирургическое удаление тромбов. Однако эти методы применимы только в очень короткое время после самого события. Клиницисты говорят "время — это мозг", потому что каждую минуту после инсульта усиливается развитие инфаркта — омертвление мозга вследствие острого недостатка кровоснабжения.Ученые-медики и биологи из Университета Западной Виргинии под руководством Сюэфан Рень (Xuefang Ren) из департамента нейронаук показали в серии экспериментов с участием 333 мышей-самцов, перенесших инсульт средней мозговой артерии, что переливание цельной крови от здоровых мышей-доноров снижает эту системную реакцию.По мнению авторов исследования, это следствие снижения при замещении крови уровня белка MMP-9 — матриксной металлопротеиназы-9, вызывающего разрушение ГЭБ, деградацию внеклеточного матрикса и эволюцию ишемии головного мозга, с чем связаны многие последствия инсульта.ММП-9 также взаимодействует с воспалительными клетками — хемокинами и цитокинами, вызывая дальнейший каскад постишемического церебрального воспаления — цитокиновый шторм, что приводит к дегенерации в мозговой ткани и усугубляет состояние пациентов, перенесших инсульт.Известно, что уровень MMP-9 в крови у мышей и людей повышается в первые несколько часов после инсульта. Авторы обнаружили, что при быстром начале кровезамещающей терапии примерно через шесть с половиной — семь часов после инсульта объем инфаркта — площадь мертвой ткани в головном мозге, возникшей в результате отсутствия кровоснабжения — у мышей сократился. В крови у животных после переливания снизился уровень MMP-9, белков и иммунных клеток, связанных с воспалением.Для проверки результатов исследователи искусственно добавляли MMP-9 к крови здоровых мышей-доноров. В этом случае улучшения симптомов у мышей с инсультом не наблюдалось. По мнению авторов, это доказывает, что переливание крови после инсульта уменьшает воспаление именно за счет снижения уровня MMP-9 в крови и мозге мышей.Ученые считают, что результаты их исследования позволят разработать новый метод лечения пациентов, перенесших инсульт.

https://ria.ru/20180419/1519017888.html

https://ria.ru/20200305/1568212989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсульт, биология, здоровье, открытия - риа наука, сша