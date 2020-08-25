https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html

В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке

Девять человек пострадали в результате массовой драки в Ингушетии, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:12

2020-08-25T16:12

2020-08-25T18:47

республика ингушетия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Девять человек пострадали в результате массовой драки в Ингушетии, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД."Днем 25 августа в станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия", — говорится в сообщении.Участники стычки получили ранения различной степени тяжести. Ранее о драке с поножовщиной РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, чтобы пресечь потасовку, силовикам пришлось стрелять в воздух.Другой источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что драка возобновилась в городе Сунже, куда в больницу доставили раненых. "Там произошел инцидент между родственниками пострадавших", — отметил он.В региональном МВД призвали участников конфликта проявлять благоразумие.По данным <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/740239-davniaia-vrazhda-podrobnosti-perestrelki-dvukh-semei-v-ingushetii" target="_blank">РЕН ТВ</a>, участники потасовки давно находились в состоянии вражды. Драка переросла в перестрелку, три человека получили пулевые ранения, еще семеро — колото-резаные раны. Таким образом, отмечает телеканал, в стычке пострадали не менее десяти человек.Также некоторые СМИ писали, что конфликт был вызван спорами представителей двух родов из-за должности в администрации селения Нестеровское. Эту информацию опровергли."Ничего подобного нет. Вообще все это произошло не у нас, а на окраине соседнего селения Берд-Юрт", — сказал РИА Новости глава администрации населенного пункта Осман Чакиев.

https://ria.ru/20200803/1575328841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574916072.html

Bakyika Бирюков Воровскую должность не поделили, в хорошем государстве живем. 61

Александр Аникин Да уж. На должности в местную администрацию претендуют люди, способные причинять пулевые ранения и колото-резаные раны. Тогда насколько же ужасны по своей жестокости преступники в Ингушетии. 39

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республика ингушетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, происшествия