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https://ria.ru/20200825/ingushetiya-1576294558.html
В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке
Девять человек пострадали в результате массовой драки в Ингушетии, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:12
2020-08-25T18:47
республика ингушетия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Девять человек пострадали в результате массовой драки в Ингушетии, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД."Днем 25 августа в станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия", — говорится в сообщении.Участники стычки получили ранения различной степени тяжести. Ранее о драке с поножовщиной РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, чтобы пресечь потасовку, силовикам пришлось стрелять в воздух.Другой источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что драка возобновилась в городе Сунже, куда в больницу доставили раненых. "Там произошел инцидент между родственниками пострадавших", — отметил он.В региональном МВД призвали участников конфликта проявлять благоразумие.По данным <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/740239-davniaia-vrazhda-podrobnosti-perestrelki-dvukh-semei-v-ingushetii" target="_blank">РЕН ТВ</a>, участники потасовки давно находились в состоянии вражды. Драка переросла в перестрелку, три человека получили пулевые ранения, еще семеро — колото-резаные раны. Таким образом, отмечает телеканал, в стычке пострадали не менее десяти человек.Также некоторые СМИ писали, что конфликт был вызван спорами представителей двух родов из-за должности в администрации селения Нестеровское. Эту информацию опровергли."Ничего подобного нет. Вообще все это произошло не у нас, а на окраине соседнего селения Берд-Юрт", — сказал РИА Новости глава администрации населенного пункта Осман Чакиев.
https://ria.ru/20200803/1575328841.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574916072.html
Воровскую должность не поделили, в хорошем государстве живем.
61
Да уж. На должности в местную администрацию претендуют люди, способные причинять пулевые ранения и колото-резаные раны. Тогда насколько же ужасны по своей жестокости преступники в Ингушетии.
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республика ингушетия
РИА Новости
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60
республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке

16:12 25.08.2020 (обновлено: 18:47 25.08.2020)
19709
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате массовой драки в Ингушетии, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"Днем 25 августа в станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия", — говорится в сообщении.
Скриншот видео драки с участием десантников
3 августа, 21:55
Массовая драка с участием десантников попала на видео
Участники стычки получили ранения различной степени тяжести. Ранее о драке с поножовщиной РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, чтобы пресечь потасовку, силовикам пришлось стрелять в воздух.
Другой источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что драка возобновилась в городе Сунже, куда в больницу доставили раненых.
"Там произошел инцидент между родственниками пострадавших", — отметил он.
В региональном МВД призвали участников конфликта проявлять благоразумие.
По данным РЕН ТВ, участники потасовки давно находились в состоянии вражды. Драка переросла в перестрелку, три человека получили пулевые ранения, еще семеро — колото-резаные раны. Таким образом, отмечает телеканал, в стычке пострадали не менее десяти человек.
Также некоторые СМИ писали, что конфликт был вызван спорами представителей двух родов из-за должности в администрации селения Нестеровское. Эту информацию опровергли.
"Ничего подобного нет. Вообще все это произошло не у нас, а на окраине соседнего селения Берд-Юрт", — сказал РИА Новости глава администрации населенного пункта Осман Чакиев.
Сотрудник полиции
25 июля, 18:25
Полиция задержала более 30 участников массовых драк в Москве
3398161910467
Обсудить 18
Республика ИнгушетияПроисшествия
Популярные комментарии
Воровскую должность не поделили, в хорошем государстве живем.
25 августа, 16:16
Bakyika Бирюков
17213137
Да уж. На должности в местную администрацию претендуют люди, способные причинять пулевые ранения и колото-резаные раны. Тогда насколько же ужасны по своей жестокости преступники в Ингушетии.
25 августа, 16:17
Александр Аникин
2750313
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