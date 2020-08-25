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Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр
Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр в Таганском парке и парке "Красная Пресня", регистрация откроется 26 августа, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:52
2020-08-25T17:52
культура
новости культуры
андрей козлов
анатолий вассерман
москва
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр в Таганском парке и парке "Красная Пресня", регистрация откроется 26 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские Сезоны".Помимо интеллектуального удовольствия и увлекательной работы в команде гости праздника получат возможность поиграть в компании знаменитых ведущих. Ими станут знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", обладатели "Хрустальных сов", "Бриллиантовых сов" и других почетных наград Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Борис Левин, Инна Семенова и Борис Белозеров.В парке "Красная Пресня" гостей праздника пригласят на специальный проект QUIZARENA. На площадке будет представлено все разнообразие викторин Москвы в популярнейшем формате "КВИЗ". Игры проведут звезды интеллектуальных передач: Анатолий Вассерман, Ровшан Аскеров, Елизавета Овдеенко и другие, а также телеведущий Владимир Раевский. Звезды являются не только ведущими, но и авторами вопросов к проводимой игре."В играх "Что? Где? Когда?" и QUIZARENA соревнуются четыре команды по шесть человек в каждой. Победители получат уникальные памятные приз", - отметили в оргкомитете.Уточняется, что зарегистрироваться на игры может как один человек, так и целая команда, выбрав предпочтительное время для участия.
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новости культуры, андрей козлов, анатолий вассерман, москва

Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр

17:52 25.08.2020
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© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookКлуб "Что? Где? Когда?"
Клуб Что? Где? Когда?
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр в Таганском парке и парке "Красная Пресня", регистрация откроется 26 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские Сезоны".
"В Таганском парке и парке "Красная Пресня" проведут 24 сеанса интеллектуальных игр "Что? Где? Когда" и QUIZARENA, в которых смогут поучаствовать 1152 человека. Вести их будут знаменитые знатоки – Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие. Игры будут проходить оба праздничных дня в режиме нон-стоп, с 10.00 до 22.00. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Дня города. Регистрация откроется 26 августа в 16.00", - сообщили в пресс-службе.
Помимо интеллектуального удовольствия и увлекательной работы в команде гости праздника получат возможность поиграть в компании знаменитых ведущих. Ими станут знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", обладатели "Хрустальных сов", "Бриллиантовых сов" и других почетных наград Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Борис Левин, Инна Семенова и Борис Белозеров.
В парке "Красная Пресня" гостей праздника пригласят на специальный проект QUIZARENA. На площадке будет представлено все разнообразие викторин Москвы в популярнейшем формате "КВИЗ". Игры проведут звезды интеллектуальных передач: Анатолий Вассерман, Ровшан Аскеров, Елизавета Овдеенко и другие, а также телеведущий Владимир Раевский. Звезды являются не только ведущими, но и авторами вопросов к проводимой игре.
"В играх "Что? Где? Когда?" и QUIZARENA соревнуются четыре команды по шесть человек в каждой. Победители получат уникальные памятные приз", - отметили в оргкомитете.
Уточняется, что зарегистрироваться на игры может как один человек, так и целая команда, выбрав предпочтительное время для участия.
Биологический музей имени Тимирязева в Москве
18 августа, 16:51Культура
В День города можно будет бесплатно по записи посетить 90 музеев Москвы
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КультураНовости культурыАндрей КозловАнатолий ВассерманМосква
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