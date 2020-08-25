Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/fsin-1576297265.html
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:57
2020-08-25T18:40
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/01/1559540149_0:334:2925:1979_1400x0_80_0_0_a5318057576ab14266228d027ea0b48d.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF" target="_blank">Федеральной службы исполнения наказаний</a>, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.Соответствующий указ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008250030" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> во вторник на интернет-портале правовой информации.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
что-то не сфабриковалось вовремя?
11
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/01/1559540149_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_617d2cca2e81734e7700c87c0afe4bd6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, политика

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

16:57 25.08.2020 (обновлено: 18:40 25.08.2020)
22357
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПапка с логотипом ФСИН РФ
Папка с логотипом ФСИН РФ
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
Соответствующий указ опубликован во вторник на интернет-портале правовой информации.

"Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний - начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в указе.

Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
6086134
Обсудить 1
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
что-то не сфабриковалось вовремя?
25 августа, 17:16
Ири на
020009
Рекомендуем
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Никита Михалков рассказал, какая у России идеология
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Синод РПЦ освободил от должности главу патриаршего экзарха Белоруссии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка?
Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?
Статуя Фемиды в суде
Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Актер Антонио Бандерас
Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Алексей Навальный
Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
Лента новостейМолния