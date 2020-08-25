https://ria.ru/20200825/fsin-1576297265.html

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:57

2020-08-25T16:57

2020-08-25T18:40

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF" target="_blank">Федеральной службы исполнения наказаний</a>, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.Соответствующий указ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008250030" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> во вторник на интернет-портале правовой информации.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, политика