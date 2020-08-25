Видео с избиением подвешенного ребенка в Оренбуржье оказалось фейком
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 25 авг – РИА Новости. Выложенное в соцсетях видео с избиением подвешенного ребенка якобы в Оренбургской области оказалось фейком: инцидент произошел за пределами России, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Радик Галимов.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает обнаженного ребенка, подвешенного за ноги. После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что эта информация передана правоохранителям области для проверки.
"Данные обстоятельства имели место за пределами Российской Федерации, о чем есть многочисленные свидетельства в телекоммуникационной сети интернет. Следственным управлением производится постоянный мониторинг средств массовой информации на предмет возможного наличия сведений о преступных посягательствах на права несовершеннолетних. В случае размещения информации, содержащей сведения о неправомерных действиях на территории Оренбургской области, меры принимаются незамедлительно", - сказал Галимов.
Видео с избиением ребенка было опубликовано еще 10 августа в новостном портале в Индонезии.