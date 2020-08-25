https://ria.ru/20200825/feyk-1576296242.html

Видео с избиением подвешенного ребенка в Оренбуржье оказалось фейком

Выложенное в соцсетях видео с избиением подвешенного ребенка якобы в Оренбургской области оказалось фейком: инцидент произошел за пределами России, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:41

2020-08-25T16:41

2020-08-25T16:41

анна кузнецова

оренбургская область

индонезия

происшествия

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<strong>УФА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Выложенное в соцсетях видео с избиением подвешенного ребенка якобы в <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> оказалось фейком: инцидент произошел за пределами России, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Радик Галимов.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает обнаженного ребенка, подвешенного за ноги. После этого детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила, что эта информация передана правоохранителям области для проверки.Видео с избиением ребенка было опубликовано еще 10 августа в новостном портале в <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a>.

https://ria.ru/20200728/1575052742.html

оренбургская область

индонезия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, оренбургская область, индонезия, происшествия