Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/feyk-1576296242.html
Видео с избиением подвешенного ребенка в Оренбуржье оказалось фейком
Выложенное в соцсетях видео с избиением подвешенного ребенка якобы в Оренбургской области оказалось фейком: инцидент произошел за пределами России, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:41
2020-08-25T16:41
анна кузнецова
оренбургская область
индонезия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>УФА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Выложенное в соцсетях видео с избиением подвешенного ребенка якобы в <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> оказалось фейком: инцидент произошел за пределами России, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Радик Галимов.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает обнаженного ребенка, подвешенного за ноги. После этого детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила, что эта информация передана правоохранителям области для проверки.Видео с избиением ребенка было опубликовано еще 10 августа в новостном портале в <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a>.
https://ria.ru/20200728/1575052742.html
оренбургская область
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, оренбургская область, индонезия, происшествия

Видео с избиением подвешенного ребенка в Оренбуржье оказалось фейком

16:41 25.08.2020
703
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 25 авг – РИА Новости. Выложенное в соцсетях видео с избиением подвешенного ребенка якобы в Оренбургской области оказалось фейком: инцидент произошел за пределами России, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Радик Галимов.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает обнаженного ребенка, подвешенного за ноги. После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что эта информация передана правоохранителям области для проверки.
"Данные обстоятельства имели место за пределами Российской Федерации, о чем есть многочисленные свидетельства в телекоммуникационной сети интернет. Следственным управлением производится постоянный мониторинг средств массовой информации на предмет возможного наличия сведений о преступных посягательствах на права несовершеннолетних. В случае размещения информации, содержащей сведения о неправомерных действиях на территории Оренбургской области, меры принимаются незамедлительно", - сказал Галимов.
Видео с избиением ребенка было опубликовано еще 10 августа в новостном портале в Индонезии.
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
28 июля, 15:33
Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке
3010150
Обсудить 0
Анна КузнецоваОренбургская областьИндонезияПроисшествия
Рекомендуем
Остановка в Ульяновске
Власти Ульяновска объяснили, почему остановка стояла задом наперед
Фестиваль Rap Koktebel
Группа Jungle Junkiez презентует на Rap Koktebel три новые песни
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Ребенок с книгами
Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Статуя Фемиды в суде
Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Инсталляция под названием Памятник победе над коронавирусом появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге появился "Памятник победе над коронавирусом"
Так в представлении художника вспышки звезды - красного карлика сдувают атмосферу с вращающейся вокруг нее планеты
Астрономы выяснили, что планеты у ближайшей звезды непригодны для жизни
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Вывоз ракеты-носителя Союз на стартовый стол стартовой площадки космодрома Байконур
Использование средств на космическую программу сочли неэффективным
Папка с логотипом ФСИН РФ
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму задержали работника детского лагеря, подозреваемого в педофилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
Лента новостейМолния