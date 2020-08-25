https://ria.ru/20200825/festival-1576296322.html

Группа Jungle Junkiez презентует на Rap Koktebel три новые песни

Крымская группа Jungle Junkiez презентует на фестивале Rap Koktebel три новые песни из своего будущего альбома, сообщил РИА Новости основатель группы Никита... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:41

2020-08-25T16:41

2020-08-25T16:41

культура

rap koktebel

дмитрий киселев

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Крымская группа Jungle Junkiez презентует на фестивале <a href="https://ria.ru/category_rap-koktebel/" target="_blank">Rap Koktebel</a> три новые песни из своего будущего альбома, сообщил РИА Новости основатель группы Никита Кальченко.Фестиваль Rap Koktebel Party стартует во вторник на пляже в крымском поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> около холма Юнге. На фестивале выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока."Сегодня будет новая программа, в которую, в том числе, вошли три трека из нашего будущего нового альбома. Так что, зрителей ждет премьера", - сказал РИА Новости Кальченко.По его словам, фестиваль Rap Koktebel проходит на очень высоком организационном уровне. "Это позволяет музыкантам еще больше раскрываться и доносить до массовой публики всю красоту и мелодичность нашей музыки", - сказал Кальченко.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он пройдет в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.

https://ria.ru/20200825/koktebel-1576293405.html

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rap koktebel, дмитрий киселев, коктебель