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https://ria.ru/20200825/festival-1576296322.html
Группа Jungle Junkiez презентует на Rap Koktebel три новые песни
Крымская группа Jungle Junkiez презентует на фестивале Rap Koktebel три новые песни из своего будущего альбома, сообщил РИА Новости основатель группы Никита... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:41
2020-08-25T16:41
культура
rap koktebel
дмитрий киселев
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Крымская группа Jungle Junkiez презентует на фестивале <a href="https://ria.ru/category_rap-koktebel/" target="_blank">Rap Koktebel</a> три новые песни из своего будущего альбома, сообщил РИА Новости основатель группы Никита Кальченко.Фестиваль Rap Koktebel Party стартует во вторник на пляже в крымском поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> около холма Юнге. На фестивале выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока."Сегодня будет новая программа, в которую, в том числе, вошли три трека из нашего будущего нового альбома. Так что, зрителей ждет премьера", - сказал РИА Новости Кальченко.По его словам, фестиваль Rap Koktebel проходит на очень высоком организационном уровне. "Это позволяет музыкантам еще больше раскрываться и доносить до массовой публики всю красоту и мелодичность нашей музыки", - сказал Кальченко.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он пройдет в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.
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rap koktebel, дмитрий киселев, коктебель

Группа Jungle Junkiez презентует на Rap Koktebel три новые песни

16:41 25.08.2020
191
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости. Крымская группа Jungle Junkiez презентует на фестивале Rap Koktebel три новые песни из своего будущего альбома, сообщил РИА Новости основатель группы Никита Кальченко.
Фестиваль Rap Koktebel Party стартует во вторник на пляже в крымском поселке Коктебель около холма Юнге. На фестивале выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.
"Сегодня будет новая программа, в которую, в том числе, вошли три трека из нашего будущего нового альбома. Так что, зрителей ждет премьера", - сказал РИА Новости Кальченко.
По его словам, фестиваль Rap Koktebel проходит на очень высоком организационном уровне. "Это позволяет музыкантам еще больше раскрываться и доносить до массовой публики всю красоту и мелодичность нашей музыки", - сказал Кальченко.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он пройдет в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКоктебель
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