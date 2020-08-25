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Курс евро впервые с марта поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей впервые с марта, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:24
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россия
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Курс евро поднялся до 89 рублей впервые с марта, свидетельствуют данные торгов.В начале весны европейская валюта достигала отметки в 89,6 рубля. Исторический же рекорд был установлен в 2014 году — 100,74 рубля.Вместе с евро также вырос доллар на 55 копеек — до 75,22 рубля. При этом сегодня американская валлюта уже обновляла максимум с мая, поднявшись до 75,40 рубля.
https://ria.ru/20200821/1576102335.html
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россия
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россия, динамика курсов валют, экономика

Курс евро впервые с марта поднялся до 89 рублей

18:24 25.08.2020 (обновлено: 19:24 25.08.2020)
851
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Курс евро поднялся до 89 рублей впервые с марта, свидетельствуют данные торгов.
В начале весны европейская валюта достигала отметки в 89,6 рубля. Исторический же рекорд был установлен в 2014 году — 100,74 рубля.
Вместе с евро также вырос доллар на 55 копеек — до 75,22 рубля. При этом сегодня американская валлюта уже обновляла максимум с мая, поднявшись до 75,40 рубля.
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
21 августа, 16:28
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
37111130
Обсудить 9
РоссияДинамика курсов валютЭкономика
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