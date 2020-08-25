В Ессентуках неизвестные поставили гроб перед избиркомом
19:23 25.08.2020 (обновлено: 19:44 25.08.2020)
1371
ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Ессентуков на Ставрополье обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после акции, в рамках которой неизвестные оставили под дверью гроб и траурные венки, сообщает администрация города.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа людей несет гроб и ставит его у дверей избиркома, также рядом расставлены траурные венки. По данным властей, акция прошла в понедельник утром, до начала рабочего дня.
"Акция в самом центре курортного города расценивается избиркомом как вмешательство в их деятельность и давление на сотрудников, а также проявление крайнего неуважения к горожанам и отдыхающим", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во вторник избирательная комиссия города направила заявления сразу в несколько инстанций. "Обращение содержит просьбу провести соответствующую проверку на наличие состава преступлений по статьям УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" и "Хулиганство" прокурору Ессентуков, начальнику отдела в городе Ессентуки службы на КМВ УФСБ РФ по региону, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ СК РФ по СК", - сказано в сообщении.
По данным администрации, в Ессентуках предстоят выборы депутатов в местную думу, процесс выдвижения и регистрации кандидатов завершился, на 28 мест претендуют более 100 человек. По словам членов избиркома, не все желающие попали в список выдвиженцев, отмечено в релизе.
27 ноября 2019, 14:23В Ессентуках женщина родила девочку и оставила в пакете на рынке