https://ria.ru/20200825/essentuki-1576304634.html

В Ессентуках неизвестные поставили гроб перед избиркомом

Избирательная комиссия Ессентуков на Ставрополье обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после акции, в рамках которой неизвестные... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:23

2020-08-25T19:23

2020-08-25T19:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ессентуки

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуков</a> на Ставрополье обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после акции, в рамках которой неизвестные оставили под дверью гроб и траурные венки, сообщает администрация города.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа людей несет гроб и ставит его у дверей избиркома, также рядом расставлены траурные венки. По данным властей, акция прошла в понедельник утром, до начала рабочего дня.Как отмечается, во вторник избирательная комиссия города направила заявления сразу в несколько инстанций. "Обращение содержит просьбу провести соответствующую проверку на наличие состава преступлений по статьям УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" и "Хулиганство" прокурору Ессентуков, начальнику отдела в городе Ессентуки службы на КМВ УФСБ РФ по региону, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по СК", - сказано в сообщении.По данным администрации, в Ессентуках предстоят выборы депутатов в местную думу, процесс выдвижения и регистрации кандидатов завершился, на 28 мест претендуют более 100 человек. По словам членов избиркома, не все желающие попали в список выдвиженцев, отмечено в релизе.

https://ria.ru/20191127/1561663738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ессентуки, происшествия