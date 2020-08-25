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В Ессентуках неизвестные поставили гроб перед избиркомом
Избирательная комиссия Ессентуков на Ставрополье обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после акции, в рамках которой неизвестные... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:23
2020-08-25T19:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ессентуки
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуков</a> на Ставрополье обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после акции, в рамках которой неизвестные оставили под дверью гроб и траурные венки, сообщает администрация города.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа людей несет гроб и ставит его у дверей избиркома, также рядом расставлены траурные венки. По данным властей, акция прошла в понедельник утром, до начала рабочего дня.Как отмечается, во вторник избирательная комиссия города направила заявления сразу в несколько инстанций. "Обращение содержит просьбу провести соответствующую проверку на наличие состава преступлений по статьям УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" и "Хулиганство" прокурору Ессентуков, начальнику отдела в городе Ессентуки службы на КМВ УФСБ РФ по региону, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по СК", - сказано в сообщении.По данным администрации, в Ессентуках предстоят выборы депутатов в местную думу, процесс выдвижения и регистрации кандидатов завершился, на 28 мест претендуют более 100 человек. По словам членов избиркома, не все желающие попали в список выдвиженцев, отмечено в релизе.
https://ria.ru/20191127/1561663738.html
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россия
ессентуки
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ессентуки, происшествия

В Ессентуках неизвестные поставили гроб перед избиркомом

19:23 25.08.2020 (обновлено: 19:44 25.08.2020)
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© Фото : группа "Наши Ессентуки" во ВКонтактеГроб у здания избирательной комиссии в Ессентуках
Гроб у здания избирательной комиссии в Ессентуках
© Фото : группа "Наши Ессентуки" во ВКонтакте
ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Ессентуков на Ставрополье обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после акции, в рамках которой неизвестные оставили под дверью гроб и траурные венки, сообщает администрация города.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа людей несет гроб и ставит его у дверей избиркома, также рядом расставлены траурные венки. По данным властей, акция прошла в понедельник утром, до начала рабочего дня.

"Акция в самом центре курортного города расценивается избиркомом как вмешательство в их деятельность и давление на сотрудников, а также проявление крайнего неуважения к горожанам и отдыхающим", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во вторник избирательная комиссия города направила заявления сразу в несколько инстанций. "Обращение содержит просьбу провести соответствующую проверку на наличие состава преступлений по статьям УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" и "Хулиганство" прокурору Ессентуков, начальнику отдела в городе Ессентуки службы на КМВ УФСБ РФ по региону, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ СК РФ по СК", - сказано в сообщении.
По данным администрации, в Ессентуках предстоят выборы депутатов в местную думу, процесс выдвижения и регистрации кандидатов завершился, на 28 мест претендуют более 100 человек. По словам членов избиркома, не все желающие попали в список выдвиженцев, отмечено в релизе.
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