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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200825/ekzarkh-1576297464.html
Синод РПЦ освободил от должности главу патриаршего экзарха Белоруссии
Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, на этот пост... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:59
2020-08-25T18:34
религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский павел
владимир легойда
русская православная церковь
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Священный Синод <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank">Русской православной церкви</a> освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, на этот пост назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, сообщил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>."Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности &lt;...&gt; и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", — сказал Легойда журналистам.<a href="http://ria.ru/person_Mitropolit_Minskijj_i_Sluckijj_Pavel/" target="_blank" data-auto="true">Митрополит Павел</a> назначен главой Кубанской митрополии, добавил представитель РПЦ.
https://ria.ru/20190530/1555122914.html
Скоро и из Белоруси рпцешников попрут.
78
Вот и в Православную церковь пришел майдан.
75
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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митрополит минский и заславский павел, владимир легойда, русская православная церковь, белоруссия, в мире

Синод РПЦ освободил от должности главу патриаршего экзарха Белоруссии

16:59 25.08.2020 (обновлено: 18:34 25.08.2020)
29755
CC BY-SA 4.0 / Яна Седова / Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
CC BY-SA 4.0 / Яна Седова /
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, на этот пост назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, сообщил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", — сказал Легойда журналистам.
Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии, добавил представитель РПЦ.
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15027185328
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Религия и мировоззрениеМитрополит Минский и Заславский ПавелВладимир ЛегойдаРусская православная церковьБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Скоро и из Белоруси рпцешников попрут.
25 августа, 18:18
АБАлександр Барсуков
14400357
Вот и в Православную церковь пришел майдан.
25 августа, 17:43
Vlad Bilenko
4810359
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