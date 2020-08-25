https://ria.ru/20200825/ekzarkh-1576297464.html

Синод РПЦ освободил от должности главу патриаршего экзарха Белоруссии

Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, на этот пост... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:59

2020-08-25T16:59

2020-08-25T18:34

религия и мировоззрение

митрополит минский и заславский павел

владимир легойда

русская православная церковь

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576298400_0:114:2001:1239_1400x0_80_0_0_5c349277cfa437f41547ba77504b4a9f.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Священный Синод <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank">Русской православной церкви</a> освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, на этот пост назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, сообщил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>."Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", — сказал Легойда журналистам.<a href="http://ria.ru/person_Mitropolit_Minskijj_i_Sluckijj_Pavel/" target="_blank" data-auto="true">Митрополит Павел</a> назначен главой Кубанской митрополии, добавил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20190530/1555122914.html

Александр Барсуков Скоро и из Белоруси рпцешников попрут. 78

Vlad Bilenko Вот и в Православную церковь пришел майдан. 75

13

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит минский и заславский павел, владимир легойда, русская православная церковь, белоруссия, в мире