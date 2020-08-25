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В Уфе автобус столкнулся с иномаркой
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в Уфе, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:35
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уфа
происшествия
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<strong>УФА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a>, сообщили в ГИБДД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла около 9.00 (7.00 мск) на Шакшинской дороге в Уфе, столкнулись автобус ПАЗ и <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Elantra/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Elantra</a>."По предварительной информации, в результате ДТП четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.
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уфа
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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уфа, происшествия

В Уфе автобус столкнулся с иномаркой

08:35 25.08.2020 (обновлено: 09:10 25.08.2020)
682
© Фото : ГИБДД РФ по Республике БашкортостанПоследствия ДТП на Шакшинской дороге в Уфе
Последствия ДТП на Шакшинской дороге в Уфе
© Фото : ГИБДД РФ по Республике Башкортостан
Последствия ДТП на Шакшинской дороге в Уфе
УФА, 25 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в Уфе, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла около 9.00 (7.00 мск) на Шакшинской дороге в Уфе, столкнулись автобус ПАЗ и Hyundai Elantra.
"По предварительной информации, в результате ДТП четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.
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Проголосовали:9867
25 февраля, 09:31
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УфаПроисшествия
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