https://ria.ru/20200825/draka-1576286169.html

В Сочи сотрудники пляжа подрались с незнакомцем из-за собаки

Сотрудники пляжа в Сочи и посетитель с собакой после драки отказались от взаимных претензий, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:10

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сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудники пляжа в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и посетитель с собакой после драки отказались от взаимных претензий, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.В интернете появилось видео с пляжа в Сочи, на котором несколько мужчин ведут себя агрессивно по отношению к молодому человеку с собакой, нападают и избивают, несмотря на попытки других посетителей пляжа разнять драку. Девушка, снимающая происходящее на телефон, рассказывает, что это сотрудники пляжа бьют мужчину из-за собаки.

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, происшествия