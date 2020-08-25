https://ria.ru/20200825/draka-1576286169.html
В Сочи сотрудники пляжа подрались с незнакомцем из-за собаки
Сотрудники пляжа в Сочи и посетитель с собакой после драки отказались от взаимных претензий, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:10
2020-08-25T14:10
2020-08-25T14:11
туризм
новости - туризм
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудники пляжа в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и посетитель с собакой после драки отказались от взаимных претензий, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.В интернете появилось видео с пляжа в Сочи, на котором несколько мужчин ведут себя агрессивно по отношению к молодому человеку с собакой, нападают и избивают, несмотря на попытки других посетителей пляжа разнять драку. Девушка, снимающая происходящее на телефон, рассказывает, что это сотрудники пляжа бьют мужчину из-за собаки.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, происшествия