https://ria.ru/20200825/donbass-1576292719.html
Источник в МИД сообщил о переносе встречи в "нормандском формате"
Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:41
2020-08-25T15:41
2020-08-25T16:39
минские соглашения
"нормандская четверка"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может поменяться и место встречи, сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".Отвечая на вопрос о том, поменяется ли теперь место будущей встречи политсоветников, источник отметил, что "теоретически может"."Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться (о месте встречи – ред.)", - пояснил он.По его словам, от этой встречи политсоветников зависит то, как скоро состоится саммит в нормандском формате."Теоретически возможно, если бы советники встретились, о чем-то договорились, могли бы встретиться и министры (иностранных дел), и если бы к этому моменту были выполнены условия, обозначенные на саммите (в нормандском формате) в декабре в Париже, то тогда можно было говорить о том, что можно думать о (новом) саммите", - сказал источник в российском МИД.Он также добавил, что на встрече не должно было быть итогового документа как такового."Была идея, что в результате нужно о чем-то договориться, об итоге, и его как-то зафиксировать, но не для декларации, а для себя. Это технология работы", - отметил он.Позже пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назвала причину переноса встречи политсоветников "нормандского формата.Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576239022.html
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_47:0:2776:2047_1400x0_80_0_0_ae481b171cddfbd780476005e167a0df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минские соглашения, "нормандская четверка", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), париж, в мире
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может поменяться и место встречи, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ
.
Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".
"Встреча не отменена, она просто сдвинута на чуть попозднее, на сентябрь. Повод для отмены - технический, просто накладка по дате произошла у участников. С нашей стороны мы были готовы", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, поменяется ли теперь место будущей встречи политсоветников, источник отметил, что "теоретически может".
"Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться (о месте встречи – ред.)", - пояснил он.
По его словам, от этой встречи политсоветников зависит то, как скоро состоится саммит в нормандском формате.
"Теоретически возможно, если бы советники встретились, о чем-то договорились, могли бы встретиться и министры (иностранных дел), и если бы к этому моменту были выполнены условия, обозначенные на саммите (в нормандском формате) в декабре в Париже, то тогда можно было говорить о том, что можно думать о (новом) саммите", - сказал источник в российском МИД.
Он также добавил, что на встрече не должно было быть итогового документа как такового.
"Была идея, что в результате нужно о чем-то договориться, об итоге, и его как-то зафиксировать, но не для декларации, а для себя. Это технология работы", - отметил он.
Позже пресс-служба офиса президента Украины
назвала причину переноса встречи политсоветников "нормандского формата.
"Встреча советников лидеров государств-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве
предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США
и Польши
как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске
, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения