https://ria.ru/20200825/donbass-1576292719.html

Источник в МИД сообщил о переносе встречи в "нормандском формате"

Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:41

2020-08-25T15:41

2020-08-25T16:39

минские соглашения

"нормандская четверка"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может поменяться и место встречи, сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".Отвечая на вопрос о том, поменяется ли теперь место будущей встречи политсоветников, источник отметил, что "теоретически может"."Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться (о месте встречи – ред.)", - пояснил он.По его словам, от этой встречи политсоветников зависит то, как скоро состоится саммит в нормандском формате."Теоретически возможно, если бы советники встретились, о чем-то договорились, могли бы встретиться и министры (иностранных дел), и если бы к этому моменту были выполнены условия, обозначенные на саммите (в нормандском формате) в декабре в Париже, то тогда можно было говорить о том, что можно думать о (новом) саммите", - сказал источник в российском МИД.Он также добавил, что на встрече не должно было быть итогового документа как такового."Была идея, что в результате нужно о чем-то договориться, об итоге, и его как-то зафиксировать, но не для декларации, а для себя. Это технология работы", - отметил он.Позже пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назвала причину переноса встречи политсоветников "нормандского формата.Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

https://ria.ru/20200824/donbass-1576239022.html

https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, "нормандская четверка", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), париж, в мире