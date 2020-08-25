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Источник в МИД сообщил о переносе встречи в "нормандском формате"
Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:41
2020-08-25T16:39
минские соглашения
"нормандская четверка"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может поменяться и место встречи, сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".Отвечая на вопрос о том, поменяется ли теперь место будущей встречи политсоветников, источник отметил, что "теоретически может"."Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться (о месте встречи – ред.)", - пояснил он.По его словам, от этой встречи политсоветников зависит то, как скоро состоится саммит в нормандском формате."Теоретически возможно, если бы советники встретились, о чем-то договорились, могли бы встретиться и министры (иностранных дел), и если бы к этому моменту были выполнены условия, обозначенные на саммите (в нормандском формате) в декабре в Париже, то тогда можно было говорить о том, что можно думать о (новом) саммите", - сказал источник в российском МИД.Он также добавил, что на встрече не должно было быть итогового документа как такового."Была идея, что в результате нужно о чем-то договориться, об итоге, и его как-то зафиксировать, но не для декларации, а для себя. Это технология работы", - отметил он.Позже пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назвала причину переноса встречи политсоветников "нормандского формата.Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576239022.html
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минские соглашения, "нормандская четверка", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), париж, в мире

Источник в МИД сообщил о переносе встречи в "нормандском формате"

15:41 25.08.2020 (обновлено: 16:39 25.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Встреча политических советников нормандского формата перенесена на более поздний срок - на сентябрь, у участников произошла накладка по дате, теперь может поменяться и место встречи, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".
"Встреча не отменена, она просто сдвинута на чуть попозднее, на сентябрь. Повод для отмены - технический, просто накладка по дате произошла у участников. С нашей стороны мы были готовы", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, поменяется ли теперь место будущей встречи политсоветников, источник отметил, что "теоретически может".
"Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться (о месте встречи – ред.)", - пояснил он.
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По его словам, от этой встречи политсоветников зависит то, как скоро состоится саммит в нормандском формате.
"Теоретически возможно, если бы советники встретились, о чем-то договорились, могли бы встретиться и министры (иностранных дел), и если бы к этому моменту были выполнены условия, обозначенные на саммите (в нормандском формате) в декабре в Париже, то тогда можно было говорить о том, что можно думать о (новом) саммите", - сказал источник в российском МИД.
Он также добавил, что на встрече не должно было быть итогового документа как такового.
"Была идея, что в результате нужно о чем-то договориться, об итоге, и его как-то зафиксировать, но не для декларации, а для себя. Это технология работы", - отметил он.
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Позже пресс-служба офиса президента Украины назвала причину переноса встречи политсоветников "нормандского формата.
"Встреча советников лидеров государств-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
41120001
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Минские соглашения"Нормандская четверка"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПарижВ мире
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