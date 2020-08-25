https://ria.ru/20200825/devyatnadtsatiletniy-1576306879.html

Популярный блогер умер в 19 лет

Популярный блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей женой Камрин вел на YouTube канал Cam&Fam, умер в 19 лет. Об этом сообщила в Instagram его супруга. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:40

2020-08-25T20:40

2020-08-25T20:40

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в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Популярный блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей женой Камрин вел на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> канал <a href="https://www.youtube.com/channel/UCq3QBWXCKvMnltjwqWuB5bQ" target="_blank">Cam&Fam</a>, умер в 19 лет. Об этом сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CELNVHYpXYi/" target="_blank">Instagram</a> его супруга.По ее словам, Клиффорд шесть дней находился в коме. После смерти несколько его органов пойдут на трансплантацию."Он умер, спасая жизни других", — написала Камрин.Клиффорд и его жена родили первого ребенка, когда им было 16 лет. В мае этого года на свет появился их второй ребенок. Молодая пара в своих влогах рассказывала о жизни "родителей-подростков". На него подписаны почти 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20190826/1557929294.html

Иван Чугайнов Что случилось-то? Или у блогеров не принято об этом писать? Важнее, что органы уйдут на трансплантацию? 21

Владислав Леончук Так там ещё и двое детей... :-о 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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