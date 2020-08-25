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Популярный блогер умер в 19 лет
Популярный блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей женой Камрин вел на YouTube канал Cam&Fam, умер в 19 лет. Об этом сообщила в Instagram его супруга. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:40
2020-08-25T20:40
youtube
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Популярный блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей женой Камрин вел на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> канал <a href="https://www.youtube.com/channel/UCq3QBWXCKvMnltjwqWuB5bQ" target="_blank">Cam&amp;Fam</a>, умер в 19 лет. Об этом сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CELNVHYpXYi/" target="_blank">Instagram</a> его супруга.По ее словам, Клиффорд шесть дней находился в коме. После смерти несколько его органов пойдут на трансплантацию."Он умер, спасая жизни других", — написала Камрин.Клиффорд и его жена родили первого ребенка, когда им было 16 лет. В мае этого года на свет появился их второй ребенок. Молодая пара в своих влогах рассказывала о жизни "родителей-подростков". На него подписаны почти 1,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20190826/1557929294.html
Что случилось-то? Или у блогеров не принято об этом писать? Важнее, что органы уйдут на трансплантацию?
21
Так там ещё и двое детей... :-о
15
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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7 495 645-6601 
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353
60
youtube, в мире

Популярный блогер умер в 19 лет

20:40 25.08.2020
11013
© Канал Cam&Fam на YoutubeСкриншот видео Cam&Fam
Скриншот видео Cam&Fam
© Канал Cam&Fam на Youtube
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Популярный блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей женой Камрин вел на YouTube канал Cam&Fam, умер в 19 лет. Об этом сообщила в Instagram его супруга.
По ее словам, Клиффорд шесть дней находился в коме. После смерти несколько его органов пойдут на трансплантацию.
Олеся Сацункевич
26 августа 2019, 20:15
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"Он умер, спасая жизни других", — написала Камрин.
Клиффорд и его жена родили первого ребенка, когда им было 16 лет. В мае этого года на свет появился их второй ребенок. Молодая пара в своих влогах рассказывала о жизни "родителей-подростков". На него подписаны почти 1,3 миллиона человек.
261691541128
Обсудить 13
YouTubeВ мире
Популярные комментарии
Что случилось-то? Или у блогеров не принято об этом писать? Важнее, что органы уйдут на трансплантацию?
25 августа, 20:54
Иван Чугайнов
1630101
Так там ещё и двое детей... :-о
25 августа, 20:49
Владислав Леончук
238101
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