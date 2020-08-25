https://ria.ru/20200825/daneliya-1576274708.html

Кино должно быть добрым: режиссеру Георгию Данелии исполнилось бы 90 лет

Народному артисту СССР режиссеру Георгию Данелии во вторник исполнилось бы 90 лет, накануне Дня памяти кинематографисты рассказали РИА Новости, в чем секрет... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:53

2020-08-25T11:53

2020-08-25T11:53

культура

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новости культуры

георгий данелия

леонид ярмольник

карен шахназаров

константин эрнст

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Народному артисту СССР режиссеру Георгию Данелии во вторник исполнилось бы 90 лет, накануне Дня памяти кинематографисты рассказали РИА Новости, в чем секрет обаяния фильмов Данелии и почему работа с режиссером была неповторимым счастьем.Актер Леонид Ярмольник, снимавшийся в фильмах Данелии "Орел и решка", "Настя", "Паспорт", рассказал, что работа с ним была неповторимым счастьем, всегда это было "интересно, здорово и изобретательно", режиссер придумывал массу "элегантных мелочей"."Есть люди, по которым определяется время - по их творчеству, чувству юмора, иронии, уму, таланту. Я думаю, что Георгий Николаевич - один из таких людей, он гордость нашей страны, нашего кинематографа. Удивительный, не похожий ни на кого вообще. В профессии, связанной с творчеством, самое главное - быть не таким, как все, но не нарочито, а по своей природе. Данелия - неповторимый режиссер, почти все его фильмы стали классикой советского кинематографа и мирового в том числе. Что касается международной популярности, его знают и любят американские и европейские звезды, он не относится к тем, кого знаем только мы, что добавляет гордости и радости - у нас был Данелия", - сказал РИА Новости Ярмольник.Он отметил, что ему очень повезло, что он дружил с Георгием Николаевичем."Я в каком-то смысле горжусь, что мы продлили ему интерес к этой жизни, когда вместе с Сергеем Сельяновым и Константином Эрнстом стали продюсерами мультфильма "Кин-дза-дза", когда у Георгия Ивановича закончились деньги на производство. Мультфильм он делал с удовольствием, и он получился замечательным", - добавил Ярмольник.Актриса Ия Нинизде рассказала РИА Новости, что она благодарна судьбе, что жизнь свела ее с Данелией, который всегда относился к ней, как к дочери."Данелия - гениальный человек. Я была маленькой девочкой на съемках фильма "Не горюй". А это он всему восторгался, как ребенок. Он обладал такой чуткостью, таким неповторимым юмором, давал полную свободу актерам. Ко мне он относился очень нежно, а я заглядывала ему в глаза и ловила каждое словечко. Я всегда называла его дядя Гия, а он смеялся. Я прямо вижу его лицо - эти морщинки у глаз, улыбочка... Доброту этот человек просто изливал, никогда не кричал и не ругался, если что-то говорил, то это было очень смешно", - рассказала Нинидзе.Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). Режиссер снял фильмы "Афоня", "Мимино", "Слезы капали", "Не горюй!", "Осенний марафон", "Орел и решка", "Настя", также он был сценаристом и худруком комедий "Джентльмены удачи", "Кин-дза-дза".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, георгий данелия, леонид ярмольник, карен шахназаров, константин эрнст