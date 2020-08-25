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https://ria.ru/20200825/daneliya-1576274708.html
Кино должно быть добрым: режиссеру Георгию Данелии исполнилось бы 90 лет
Народному артисту СССР режиссеру Георгию Данелии во вторник исполнилось бы 90 лет, накануне Дня памяти кинематографисты рассказали РИА Новости, в чем секрет... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:53
2020-08-25T11:53
культура
кино и сериалы
новости культуры
георгий данелия
леонид ярмольник
карен шахназаров
константин эрнст
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Народному артисту СССР режиссеру Георгию Данелии во вторник исполнилось бы 90 лет, накануне Дня памяти кинематографисты рассказали РИА Новости, в чем секрет обаяния фильмов Данелии и почему работа с режиссером была неповторимым счастьем.Актер Леонид Ярмольник, снимавшийся в фильмах Данелии "Орел и решка", "Настя", "Паспорт", рассказал, что работа с ним была неповторимым счастьем, всегда это было "интересно, здорово и изобретательно", режиссер придумывал массу "элегантных мелочей"."Есть люди, по которым определяется время - по их творчеству, чувству юмора, иронии, уму, таланту. Я думаю, что Георгий Николаевич - один из таких людей, он гордость нашей страны, нашего кинематографа. Удивительный, не похожий ни на кого вообще. В профессии, связанной с творчеством, самое главное - быть не таким, как все, но не нарочито, а по своей природе. Данелия - неповторимый режиссер, почти все его фильмы стали классикой советского кинематографа и мирового в том числе. Что касается международной популярности, его знают и любят американские и европейские звезды, он не относится к тем, кого знаем только мы, что добавляет гордости и радости - у нас был Данелия", - сказал РИА Новости Ярмольник.Он отметил, что ему очень повезло, что он дружил с Георгием Николаевичем."Я в каком-то смысле горжусь, что мы продлили ему интерес к этой жизни, когда вместе с Сергеем Сельяновым и Константином Эрнстом стали продюсерами мультфильма "Кин-дза-дза", когда у Георгия Ивановича закончились деньги на производство. Мультфильм он делал с удовольствием, и он получился замечательным", - добавил Ярмольник.Актриса Ия Нинизде рассказала РИА Новости, что она благодарна судьбе, что жизнь свела ее с Данелией, который всегда относился к ней, как к дочери."Данелия - гениальный человек. Я была маленькой девочкой на съемках фильма "Не горюй". А это он всему восторгался, как ребенок. Он обладал такой чуткостью, таким неповторимым юмором, давал полную свободу актерам. Ко мне он относился очень нежно, а я заглядывала ему в глаза и ловила каждое словечко. Я всегда называла его дядя Гия, а он смеялся. Я прямо вижу его лицо - эти морщинки у глаз, улыбочка... Доброту этот человек просто изливал, никогда не кричал и не ругался, если что-то говорил, то это было очень смешно", - рассказала Нинидзе.Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). Режиссер снял фильмы "Афоня", "Мимино", "Слезы капали", "Не горюй!", "Осенний марафон", "Орел и решка", "Настя", также он был сценаристом и худруком комедий "Джентльмены удачи", "Кин-дза-дза".
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кино и сериалы, новости культуры, георгий данелия, леонид ярмольник, карен шахназаров, константин эрнст

Кино должно быть добрым: режиссеру Георгию Данелии исполнилось бы 90 лет

11:53 25.08.2020
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© РИА Новости / Галина КмитРежиссер Георгий Данелия
Режиссер Георгий Данелия
© РИА Новости / Галина Кмит
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Народному артисту СССР режиссеру Георгию Данелии во вторник исполнилось бы 90 лет, накануне Дня памяти кинематографисты рассказали РИА Новости, в чем секрет обаяния фильмов Данелии и почему работа с режиссером была неповторимым счастьем.
"Думаю, что секрет произведений Георгия Николаевича – в той идее, которую он декларировал. Его основная мысль: кино должно быть добрым. Оно должно нести добро, пытаться изменить мир в лучшую сторону. Зритель, даже если он не может объяснить словами, эмоционально принимает этот посыл художника", - сказал РИА Новости глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Актер Леонид Ярмольник, снимавшийся в фильмах Данелии "Орел и решка", "Настя", "Паспорт", рассказал, что работа с ним была неповторимым счастьем, всегда это было "интересно, здорово и изобретательно", режиссер придумывал массу "элегантных мелочей".
"Есть люди, по которым определяется время - по их творчеству, чувству юмора, иронии, уму, таланту. Я думаю, что Георгий Николаевич - один из таких людей, он гордость нашей страны, нашего кинематографа. Удивительный, не похожий ни на кого вообще. В профессии, связанной с творчеством, самое главное - быть не таким, как все, но не нарочито, а по своей природе. Данелия - неповторимый режиссер, почти все его фильмы стали классикой советского кинематографа и мирового в том числе. Что касается международной популярности, его знают и любят американские и европейские звезды, он не относится к тем, кого знаем только мы, что добавляет гордости и радости - у нас был Данелия", - сказал РИА Новости Ярмольник.
© РИА НовостиБорис Бархатов (слева) в роли Сережи, Ирина Скобцева (справа) в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа" (режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин).
Борис Бархатов (слева) в роли Сережи, Ирина Скобцева (справа) в роли Марьяны на съемках фильма Сережа
1 из 7
Борис Бархатов (слева) в роли Сережи, Ирина Скобцева (справа) в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа" (режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин).
© РИА Новости
© Мосфильм (1963)Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Кадр из фильма Я шагаю по Москве
2 из 7
Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
© Мосфильм (1963)
© Киностудия «Мосфильм», 1971Кадр из фильма "Джентельмены удачи"(1971)
Кадр из фильма Джентельмены удачи(1971)
3 из 7
Кадр из фильма "Джентельмены удачи"(1971)
© Киностудия «Мосфильм», 1971
© Киностудия "Мосфильм" (1977)Кадр из фильма "Мимино"(1977)
Кадр из фильма Мимино(1977)
4 из 7
Кадр из фильма "Мимино"(1977)
© Киностудия "Мосфильм" (1977)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНаталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
Наталья Гундарева и Олег Басилашвили на съемках фильма Осенний марафон
5 из 7
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Киностудия «Мосфильм», 1986Кадр из фильма "Кин-дза-дза"(1986)
Кадр из фильма Кин-дза-дза(1986)
6 из 7
Кадр из фильма "Кин-дза-дза"(1986)
© Киностудия «Мосфильм», 1986
© Passport Production (1990)Кадр из фильма "Паспорт"
Кадр из фильма Паспорт
7 из 7
Кадр из фильма "Паспорт"
© Passport Production (1990)
1 из 7
Борис Бархатов (слева) в роли Сережи, Ирина Скобцева (справа) в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа" (режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин).
© РИА Новости
2 из 7
Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
© Мосфильм (1963)
3 из 7
Кадр из фильма "Джентельмены удачи"(1971)
© Киностудия «Мосфильм», 1971
4 из 7
Кадр из фильма "Мимино"(1977)
© Киностудия "Мосфильм" (1977)
5 из 7
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 7
Кадр из фильма "Кин-дза-дза"(1986)
© Киностудия «Мосфильм», 1986
7 из 7
Кадр из фильма "Паспорт"
© Passport Production (1990)
Он отметил, что ему очень повезло, что он дружил с Георгием Николаевичем.
"Я в каком-то смысле горжусь, что мы продлили ему интерес к этой жизни, когда вместе с Сергеем Сельяновым и Константином Эрнстом стали продюсерами мультфильма "Кин-дза-дза", когда у Георгия Ивановича закончились деньги на производство. Мультфильм он делал с удовольствием, и он получился замечательным", - добавил Ярмольник.
Актриса Ия Нинизде рассказала РИА Новости, что она благодарна судьбе, что жизнь свела ее с Данелией, который всегда относился к ней, как к дочери.
"Данелия - гениальный человек. Я была маленькой девочкой на съемках фильма "Не горюй". А это он всему восторгался, как ребенок. Он обладал такой чуткостью, таким неповторимым юмором, давал полную свободу актерам. Ко мне он относился очень нежно, а я заглядывала ему в глаза и ловила каждое словечко. Я всегда называла его дядя Гия, а он смеялся. Я прямо вижу его лицо - эти морщинки у глаз, улыбочка... Доброту этот человек просто изливал, никогда не кричал и не ругался, если что-то говорил, то это было очень смешно", - рассказала Нинидзе.
Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). Режиссер снял фильмы "Афоня", "Мимино", "Слезы капали", "Не горюй!", "Осенний марафон", "Орел и решка", "Настя", также он был сценаристом и худруком комедий "Джентльмены удачи", "Кин-дза-дза".
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КультураКино и сериалыНовости культурыГеоргий ДанелияЛеонид ЯрмольникКарен ШахназаровКонстантин Эрнст
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