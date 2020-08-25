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https://ria.ru/20200825/bykov-1576270770.html
Против бизнесмена Быкова завели дело об организации убийства в 2004 году
Уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году возбуждено в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:52
2020-08-25T16:05
задержание анатолия быкова
россия
анатолий быков
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году возбуждено в отношении красноярского бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, Быков причастен к совершению преступления по статье "Организация убийства по найму". Так, летом 2004 года он дал своему знакомому указание убить 42-летнего жителя города <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это 50 тысяч долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В январе 2005 года исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ, тот скончался. Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанной суммы."Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении Анатолия Быкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) ... По данному факту следственными органами СК России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> в отношении Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.Источник, знакомый с ситуацией, уточнил подробности нового дела.Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.В свою очередь, адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил, что следствие уведомило защиту о возбуждении нового дела об организации убийства в отношении известного Анатолия Быкова, но не раскрыло информацию, о ком именно идет речь."Вчера около 21.00 (17.00 мск) я был устно по телефону уведомлен о том, что в отношении Анатолия Петровича (Быкова - Прим. ред.) возбуждено еще одно уголовное дело по факту организации убийства. Кого именно организовал и убил Анатолий Петрович, сказано мне не было. По состоянию на сегодняшний день, с текстом постановления о возбуждении уголовного дела я не знаком", - сказал Прохоров.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский краевой суд</a> отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_RUSAL_Krasnojarskijj_aljuminievyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского алюминиевого завода</a>, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
https://ria.ru/20200507/1571102068.html
https://ria.ru/20200508/1571131441.html
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задержание анатолия быкова, россия, анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

Против бизнесмена Быкова завели дело об организации убийства в 2004 году

09:52 25.08.2020 (обновлено: 16:05 25.08.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Анатолий Быков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году возбуждено в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, Быков причастен к совершению преступления по статье "Организация убийства по найму". Так, летом 2004 года он дал своему знакомому указание убить 42-летнего жителя города Красноярска, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это 50 тысяч долларов США. В январе 2005 года исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ, тот скончался. Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанной суммы.
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"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении Анатолия Быкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) ... По данному факту следственными органами СК России по Красноярскому краю в отношении Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил подробности нового дела.
"Бывший исполнительный директор ООО "ВостокСибстрой" [Андрей] Неколов, переработкой мусора занимался", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об убитом предпринимателе.
Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
В свою очередь, адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил, что следствие уведомило защиту о возбуждении нового дела об организации убийства в отношении известного Анатолия Быкова, но не раскрыло информацию, о ком именно идет речь.
"Вчера около 21.00 (17.00 мск) я был устно по телефону уведомлен о том, что в отношении Анатолия Петровича (Быкова - Прим. ред.) возбуждено еще одно уголовное дело по факту организации убийства. Кого именно организовал и убил Анатолий Петрович, сказано мне не было. По состоянию на сегодняшний день, с текстом постановления о возбуждении уголовного дела я не знаком", - сказал Прохоров.
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Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
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Задержание Анатолия БыковаРоссияАнатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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