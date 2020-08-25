Против бизнесмена Быкова завели дело об организации убийства в 2004 году
09:52 25.08.2020 (обновлено: 16:05 25.08.2020)
5729
© СК РФ
Бизнесмен Анатолий Быков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году возбуждено в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, Быков причастен к совершению преступления по статье "Организация убийства по найму". Так, летом 2004 года он дал своему знакомому указание убить 42-летнего жителя города Красноярска, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это 50 тысяч долларов США. В январе 2005 года исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ, тот скончался. Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанной суммы.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении Анатолия Быкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) ... По данному факту следственными органами СК России по Красноярскому краю в отношении Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил подробности нового дела.
"Бывший исполнительный директор ООО "ВостокСибстрой" [Андрей] Неколов, переработкой мусора занимался", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об убитом предпринимателе.
Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
В свою очередь, адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил, что следствие уведомило защиту о возбуждении нового дела об организации убийства в отношении известного Анатолия Быкова, но не раскрыло информацию, о ком именно идет речь.
"Вчера около 21.00 (17.00 мск) я был устно по телефону уведомлен о том, что в отношении Анатолия Петровича (Быкова - Прим. ред.) возбуждено еще одно уголовное дело по факту организации убийства. Кого именно организовал и убил Анатолий Петрович, сказано мне не было. По состоянию на сегодняшний день, с текстом постановления о возбуждении уголовного дела я не знаком", - сказал Прохоров.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.