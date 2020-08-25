Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/brat-1576305391.html
Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата
Суд отменил приговор жителю Саратовской области, который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на жену... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:47
2020-08-25T19:49
россия
саратовская область
наркотики
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ea1c492a287179293818463c9f9ee11.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Суд отменил приговор жителю <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет <a href="https://www.saratov.kp.ru/daily/217173/4275784/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> со ссылкой на жену осужденного.По данным издания, мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию. Как отмечал адвокат, его подзащитный не знал об этом.Как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем."Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции", — заявила изданию супруга осужденного.По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.
https://ria.ru/20200710/1574131254.html
https://ria.ru/20191029/1560328684.html
это Россия, детка (с) не ту страну назвали Гондурасом (с)
18
10
россия
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6cc2f9ca63e6972da0d7faf93829c466.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, саратовская область, наркотики, происшествия

Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата

19:47 25.08.2020 (обновлено: 19:49 25.08.2020)
4493
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Суд отменил приговор жителю Саратовской области, который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на жену осужденного.
По данным издания, мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию. Как отмечал адвокат, его подзащитный не знал об этом.
Денис Ефимов
10 июля, 08:00
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем.
"Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции", — заявила изданию супруга осужденного.
По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.
Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.
Исправительное учреждение в США
29 октября 2019, 00:37
В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
1025102937
Обсудить 10
РоссияСаратовская областьНаркотикиПроисшествия
Популярные комментарии
это Россия, детка (с) не ту страну назвали Гондурасом (с)
25 августа, 19:48
Damir Aliev
4102011
Рекомендуем
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Названы самые популярные автоподставы
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Глубины
Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо
Борис Корчевников
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Митинг оппозиции в Минске
В Минске прошли задержания протестующих
Ребенок с книгами
Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
Остановка в Ульяновске
Власти Ульяновска объяснили, почему остановка стояла задом наперед
Сотрудник полиции
В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
23:41В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния