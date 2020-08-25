https://ria.ru/20200825/brat-1576305391.html
Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата
Суд отменил приговор жителю Саратовской области, который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на жену... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:47
2020-08-25T19:47
2020-08-25T19:49
россия
саратовская область
наркотики
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Суд отменил приговор жителю <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет <a href="https://www.saratov.kp.ru/daily/217173/4275784/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> со ссылкой на жену осужденного.По данным издания, мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию. Как отмечал адвокат, его подзащитный не знал об этом.Как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем."Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции", — заявила изданию супруга осужденного.По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.
https://ria.ru/20200710/1574131254.html
https://ria.ru/20191029/1560328684.html
Damir Aliev
это Россия, детка (с) не ту страну назвали Гондурасом (с)
18
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россия
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратовская область, наркотики, происшествия
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Суд отменил приговор жителю Саратовской области
, который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет "Комсомольская правда"
со ссылкой на жену осужденного.
По данным издания, мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию. Как отмечал адвокат, его подзащитный не знал об этом.
Как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем.
"Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции", — заявила изданию супруга осужденного.
По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.
Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.