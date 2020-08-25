https://ria.ru/20200825/borrel-1576279813.html

Боррель готов посетить Белоруссию для поиска выхода из кризиса

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:53

2020-08-25T12:53

2020-08-25T12:53

протесты в белоруссии

жозеп боррель

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> готов поехать в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране, сообщила на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС <a href="http://ria.ru/person_KHelga_SHmid/" target="_blank" data-auto="true">Хельга Шмид</a>."На этой неделе должно состояться заседание ОБСЕ для обсуждения поддержки Белоруссии, предлагалось провести встречу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Верховный представитель (Жозеп Боррель – ред.) готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения. Высокий представитель подтвердил свою готовность к визиту на место, даже если сейчас мы ожидаем предложений от ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", - сказала она.Ранее Шмид подтвердила, что работа над индивидуальными санкциями по Белоруссии продолжается, главы МИД ЕС обсудят их на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> 27-28 августа.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576279633.html

Alexandr Lazerko О чем это?Чтобы выйти из кризиса Беларусь посещать совсем не нужно.Просто отзовите и стреножте своих опников. 23

3

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, минск, белоруссия, в мире