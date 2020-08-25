Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/borrel-1576279813.html
Боррель готов посетить Белоруссию для поиска выхода из кризиса
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:53
2020-08-25T12:53
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:0:3129:1760_1400x0_80_0_0_0ba3ac1b9bccbb5d89627c725a3a907f.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> готов поехать в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране, сообщила на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС <a href="http://ria.ru/person_KHelga_SHmid/" target="_blank" data-auto="true">Хельга Шмид</a>."На этой неделе должно состояться заседание ОБСЕ для обсуждения поддержки Белоруссии, предлагалось провести встречу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Верховный представитель (Жозеп Боррель – ред.) готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения. Высокий представитель подтвердил свою готовность к визиту на место, даже если сейчас мы ожидаем предложений от ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", - сказала она.Ранее Шмид подтвердила, что работа над индивидуальными санкциями по Белоруссии продолжается, главы МИД ЕС обсудят их на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> 27-28 августа.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576279633.html
О чем это?Чтобы выйти из кризиса Беларусь посещать совсем не нужно.Просто отзовите и стреножте своих опников.
23
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1400x0_80_0_0_85431527b24767db8f8d25670b105f7d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, евросоюз, минск, белоруссия, в мире

Боррель готов посетить Белоруссию для поиска выхода из кризиса

12:53 25.08.2020
805
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране, сообщила на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.
"На этой неделе должно состояться заседание ОБСЕ для обсуждения поддержки Белоруссии, предлагалось провести встречу в Минске. Верховный представитель (Жозеп Боррель – ред.) готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения. Высокий представитель подтвердил свою готовность к визиту на место, даже если сейчас мы ожидаем предложений от ОБСЕ, которые мы готовы поддержать", - сказала она.
Ранее Шмид подтвердила, что работа над индивидуальными санкциями по Белоруссии продолжается, главы МИД ЕС обсудят их на встрече в Берлине 27-28 августа.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:50Протесты в Белоруссии
В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии
414001275
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О чем это?Чтобы выйти из кризиса Беларусь посещать совсем не нужно.Просто отзовите и стреножте своих опников.
25 августа, 12:56
Alexandr Lazerko
2300000
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В Кремле прокомментировали заявление КС Белоруссии о контактах с Россией
Светлана Тихановская во время пресс-конференции
Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
В ЕС отметили ключевую роль России в урегулировании в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии
Большой каменный мост у Кремля
Песков считает рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров
Участники акции протеста в Минске
В Минске прошла несанкционированная акция у Академии наук
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Минск манипулирует религиозными процессами в стране, считает эксперт РПЦ
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности
Работа скорой помощи
ВОЗ прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом
Российско-турецкий патруль в Идлибе. 25 августа 2020
Российско-турецкий патруль попал под обстрел в Идлибе
Алексей Навальный
В Кремле не знают, велась ли слежка за Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Новейший ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреливали ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
23:41В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния