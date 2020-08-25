Юрий Борисов оценил VR-проект РИА Новости "Неизвестный знаменосец"
14:47 25.08.2020 (обновлено: 15:35 25.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВице-премьер Борисов оценил VR-проект РИА Новости "Неизвестный знаменосец"
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов высоко оценил историческую VR-реконструкцию РИА Новости "Неизвестный знаменосец" на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". В виртуальную реальность Берлина весны 1945 года он погрузился, посетив стенд агентства.
"Очень интересно. Думаю, молодежи будет здорово пройти по пути Кантарии и Егорова и водрузить знамя Победы. Отличный проект", – поделился впечатлениями Борисов.
Международный форум "Армия-2020" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 23 по 29 августа. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума, а Международное информационное агентство и радио Sputnik – его международным информационным партнёром.
VR-проект "Неизвестный знаменосец" подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.
Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект "Неизвестный знаменосец" продолжает серию экспериментов МИА "Россия сегодня" в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.
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