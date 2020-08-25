https://ria.ru/20200825/borisov-1576289047.html

Юрий Борисов оценил VR-проект РИА Новости "Неизвестный знаменосец"

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов высоко оценил историческую VR-реконструкцию РИА Новости "Неизвестный знаменосец" на международном... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:47

2020-08-25T14:47

2020-08-25T15:35

россия

форум "армия — 2020"

риа новости

дмитрий киселев

новости агентства

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов высоко оценил историческую VR-реконструкцию <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti" target="_blank">РИА Новости</a> "Неизвестный знаменосец" на международном военно-техническом форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>". В виртуальную реальность Берлина весны 1945 года он погрузился, посетив стенд агентства.Международный форум "Армия-2020" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 23 по 29 августа. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума, а Международное информационное агентство и радио Sputnik – его международным информационным партнёром.<strong>VR-проект "Неизвестный знаменосец" </strong>подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev" target="_blank">Дмитрий Киселев</a>.Проект "Неизвестный знаменосец" продолжает серию экспериментов МИА "Россия сегодня" в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в <a href="https://apps.apple.com/ru/app/ria-lab-ar-и-vr-истории/id1436970513" target="_blank">AppStore</a> и Android в <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ria.rialab" target="_blank">Google Play</a> в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d5y6smejqAs&feature=youtu.be" target="_blank">доступен просмотр</a> без кардборда в режиме 360.<strong><a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a></strong> — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт <a href="https://ria.ru/" target="_blank">RIA.ru</a> читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях <a href="https://www.facebook.com/rianru" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/rianru" target="_blank">Twitter</a>, <a href="https://m.vk.com/ria" target="_blank">Вконтакте</a>, <a href="https://ok.ru/ria" target="_blank">Одноклассники</a>, <a href="https://www.instagram.com/ria_novosti/" target="_blank">Instagram</a> и <a href="https://www.youtube.com/user/rianovosti" target="_blank">Youtube</a> составляет около девяти миллионов подписчиков.

https://ria.ru/20200729/1575121543.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", риа новости, дмитрий киселев, новости агентства