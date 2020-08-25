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Юрий Борисов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Вице-премьер РФ Юрий Борисов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2020". РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:15
2020-08-25T15:49
россия
форум "армия — 2020"
миа "россия сегодня"
юрий борисов (вице-премьер)
алабино
риа новости
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020/" target="_blank">"Армия-2020"</a>.Борисов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что в ходе форума "Армия-2020" было подписано около 30 соглашений на общую сумму в 250 миллиардов рублей между предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регионами и институтами развития.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте <a href="https://ria.ru/20200825/armiya-1576278438.html" target="_blank">ria.ru</a>.Затем Борисов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона <a href="http://ria.ru/location_Alabino/" target="_blank" data-auto="true">Алабино</a> и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".
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россия, форум "армия — 2020", миа "россия сегодня", юрий борисов (вице-премьер), алабино, риа новости, общество

Юрий Борисов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

13:15 25.08.2020 (обновлено: 15:49 25.08.2020)
448
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2020".
Борисов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что в ходе форума "Армия-2020" было подписано около 30 соглашений на общую сумму в 250 миллиардов рублей между предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регионами и институтами развития.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Борисов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".
Время крупных контрактов: Международный форум "Армия-2020"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

Посетители на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова выступают на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

Участники около танка Т-34-85 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач Орион компании Кронштадт на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

Посетители у бронеавтомобилей Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

Посетители у 23-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта Неизвестный знаменосец гостю форума Армия-2020 на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

На Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

Посетители у зенитного ракетного комплекса Бук-М3 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

Бронеавтомобиль Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

Участники выставки вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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РоссияФорум "Армия — 2020"МИА "Россия сегодня"Юрий Борисов (вице-премьер)АлабиноРИА НовостиОбщество
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