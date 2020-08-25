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https://ria.ru/20200825/blagoustroystvo-1576291675.html
Заммэра Москвы рассказал о ходе капремонта корпусов Боткинской больницы
В рамках капитального ремонта четырех корпусов Боткинской больницы будет проведена замена всех инженерных сетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:36
2020-08-25T15:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> В рамках капитального ремонта четырех корпусов Боткинской больницы будет проведена замена всех инженерных сетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>."В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров инженерных сетей, в том числе 9 километров кабельных, более 4 километров тепловых, около 2,5 километров канализационных и водопроводных. В настоящее время инженерные компании приступили к работам по замене сетей теплоснабжения, водопровода и канализации", - сказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время ведется капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия."Параллельно с работами на инженерных сетях был проведен демонтаж перегородок, перекрытий и кровли объектов. Объем работ довольно внушительный: в зданиях будет произведено усиление перекрытий, гидроизоляция, замена внутренних инженерных систем. Запланировано устройство систем медицинских газов, новой пожарной сигнализации, систем охраны и связи, вентиляции и кондиционирования, будет обеспечена доступность корпусов для маломобильных граждан", - сообщил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь корпусов, в которых сейчас проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метро. В работах задействовано более 1,3 тысячи человек."Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы", - отметил заммэра.Бирюков напомнил, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт гематологического корпуса Боткинской больницы на 120 коек, в котором находятся отделения для лечения пациентов с различными заболеваниями крови.
https://realty.ria.ru/20200814/1575770508.html
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петр бирюков, москва

Заммэра Москвы рассказал о ходе капремонта корпусов Боткинской больницы

15:36 25.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие во время реконструкции корпуса №28 больницы им. С. П. Боткина в Москве
Рабочие во время реконструкции корпуса №28 больницы им. С. П. Боткина в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В рамках капитального ремонта четырех корпусов Боткинской больницы будет проведена замена всех инженерных сетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров инженерных сетей, в том числе 9 километров кабельных, более 4 километров тепловых, около 2,5 километров канализационных и водопроводных. В настоящее время инженерные компании приступили к работам по замене сетей теплоснабжения, водопровода и канализации", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время ведется капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия.
"Параллельно с работами на инженерных сетях был проведен демонтаж перегородок, перекрытий и кровли объектов. Объем работ довольно внушительный: в зданиях будет произведено усиление перекрытий, гидроизоляция, замена внутренних инженерных систем. Запланировано устройство систем медицинских газов, новой пожарной сигнализации, систем охраны и связи, вентиляции и кондиционирования, будет обеспечена доступность корпусов для маломобильных граждан", - сообщил Бирюков.
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Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь корпусов, в которых сейчас проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метро. В работах задействовано более 1,3 тысячи человек.
"Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы", - отметил заммэра.
Бирюков напомнил, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт гематологического корпуса Боткинской больницы на 120 коек, в котором находятся отделения для лечения пациентов с различными заболеваниями крови.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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