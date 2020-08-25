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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200825/blagoustroystvo-1576279261.html
Почти семь тысяч обращений по "чистоте" поступило в Подмосковье за неделю
Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Московской области обработали порядка семи тысяч обращений по содержанию территорий Подмосковья в чистоте и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:51
2020-08-25T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> обработали порядка семи тысяч обращений по содержанию территорий Подмосковья в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы министерства <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Blagoustrojjstvo" target="_blank">благоустройства</a> региона.Центр управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочётов.
https://ria.ru/20200825/podmoskove-1576278294.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество

Почти семь тысяч обращений по "чистоте" поступило в Подмосковье за неделю

12:51 25.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПульт управления светофорами города Москвы
Пульт управления светофорами города Москвы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Московской области обработали порядка семи тысяч обращений по содержанию территорий Подмосковья в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
Центр управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочётов.
"За неделю в Центр управления регионом поступило 6 727 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Большая часть из них касалась проведения уборки газонов и зеленых насаждений от мусора, приведения в надлежащее состояние игровых элементов детских и спортивных площадок, удаления несанкционированных объявлений и листовок. Все эти обращения были отработаны в срок", - говорится в сообщении.
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