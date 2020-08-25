https://ria.ru/20200825/bilety-1576269828.html
На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты
В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:26
2020-08-25T09:26
2020-08-25T15:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a>. Соответствующее предложение появилось на <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fmoskva%2Fpredlozheniya_uslug%2Fprohod_na_sud_efremova_1965997537&rlz=1C1GCEU_ruRU823RU823&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fmoskva%2Fpredlozheniya_uslug%2Fprohod_na_sud_efremova_1965997537&aqs=chrome..69i57j69i58.9406j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8%20%3Chttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/prohod_na_sud_efremova_1965997537&rlz=1C1GCEU_ruRU823RU823&oq=cache:https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/prohod_na_sud_efremova_1965997537&aqs=chrome..69i57j69i58.9406j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8%3E" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Avito. За 500 тысяч рублей пользователь с ником Изабелла предлагал провести всех желающих на "первый ряд". Объявление сопровождали фото из здания суда. Сейчас это предложение уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кеше. "Изабелла" зарегистрировалась на сайте давно, у нее много активных объявлений, в основном о продаже одежды и спортивного инвентаря. Позднее Пресненский районный суд Москвы опроверг информацию о продаже билетов на судебное заседание. Пресс-секретарь Лела Кокая заявила РИА Новости, что проход в здание суда и нахождение внутри определяется четкими правилами.Как пояснил работающий на процессе корреспондент РИА Новости, число мест в зале ограничено, но для тех, кто хочет наблюдать, организована трансляция в отдельном зале.По версии следствия, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> — умер в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html
Коля Ваня
Весь вечер на манеже два клоуна - Ефремов и Пашаев! Цирк!
69
kristallovich_r
Закономерное продолжение этого представления на крови
46
22
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576222369_555:0:3286:2048_1400x0_80_0_0_14d41c482cb218a967ee10a2c9f7e960.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова
. Соответствующее предложение появилось на сайте
Avito.
За 500 тысяч рублей пользователь с ником Изабелла предлагал провести всех желающих на "первый ряд". Объявление сопровождали фото из здания суда.
Сейчас это предложение уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кеше. "Изабелла" зарегистрировалась на сайте давно, у нее много активных объявлений, в основном о продаже одежды и спортивного инвентаря.
Позднее Пресненский районный суд Москвы опроверг информацию о продаже билетов на судебное заседание. Пресс-секретарь Лела Кокая заявила РИА Новости, что проход в здание суда и нахождение внутри определяется четкими правилами.
Как пояснил работающий на процессе корреспондент РИА Новости, число мест в зале ограничено, но для тех, кто хочет наблюдать, организована трансляция в отдельном зале.
По версии следствия, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров
— умер в больнице от полученных травм.
Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.