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https://ria.ru/20200825/bilety-1576269828.html
На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты
В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:26
2020-08-25T15:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a>. Соответствующее предложение появилось на <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fmoskva%2Fpredlozheniya_uslug%2Fprohod_na_sud_efremova_1965997537&amp;rlz=1C1GCEU_ruRU823RU823&amp;oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fmoskva%2Fpredlozheniya_uslug%2Fprohod_na_sud_efremova_1965997537&amp;aqs=chrome..69i57j69i58.9406j0j4&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8%20%3Chttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/prohod_na_sud_efremova_1965997537&amp;rlz=1C1GCEU_ruRU823RU823&amp;oq=cache:https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/prohod_na_sud_efremova_1965997537&amp;aqs=chrome..69i57j69i58.9406j0j4&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8%3E" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Avito. За 500 тысяч рублей пользователь с ником Изабелла предлагал провести всех желающих на "первый ряд". Объявление сопровождали фото из здания суда. Сейчас это предложение уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кеше. "Изабелла" зарегистрировалась на сайте давно, у нее много активных объявлений, в основном о продаже одежды и спортивного инвентаря. Позднее Пресненский районный суд Москвы опроверг информацию о продаже билетов на судебное заседание. Пресс-секретарь Лела Кокая заявила РИА Новости, что проход в здание суда и нахождение внутри определяется четкими правилами.Как пояснил работающий на процессе корреспондент РИА Новости, число мест в зале ограничено, но для тех, кто хочет наблюдать, организована трансляция в отдельном зале.По версии следствия, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> — умер в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html
Весь вечер на манеже два клоуна - Ефремов и Пашаев! Цирк!
69
Закономерное продолжение этого представления на крови
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты

09:26 25.08.2020 (обновлено: 15:59 25.08.2020)
20655
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сети стали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito.
За 500 тысяч рублей пользователь с ником Изабелла предлагал провести всех желающих на "первый ряд". Объявление сопровождали фото из здания суда.
Скриншот объявления о проходе на суд по делу Ефремова
Скриншот объявления о проходе на суд Ефремова
Скриншот объявления о проходе на суд по делу Ефремова
Сейчас это предложение уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кеше. "Изабелла" зарегистрировалась на сайте давно, у нее много активных объявлений, в основном о продаже одежды и спортивного инвентаря.
Позднее Пресненский районный суд Москвы опроверг информацию о продаже билетов на судебное заседание. Пресс-секретарь Лела Кокая заявила РИА Новости, что проход в здание суда и нахождение внутри определяется четкими правилами.
Как пояснил работающий на процессе корреспондент РИА Новости, число мест в зале ограничено, но для тех, кто хочет наблюдать, организована трансляция в отдельном зале.
По версии следствия, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице от полученных травм.
Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
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Обсудить 22
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Весь вечер на манеже два клоуна - Ефремов и Пашаев! Цирк!
25 августа, 09:44
Коля Ваня
5980101
Закономерное продолжение этого представления на крови
25 августа, 09:40
kkristallovich_r
4100500
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