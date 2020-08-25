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https://ria.ru/20200825/biber-1576255682.html
Дуэйн Джонсон предсказал, когда у Джастина Бибера и его жены будут дети
Американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон предсказал в инстаграме, когда Джастин Бибер и его жена модель Хейли Болдуин станут родителями, после того,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:56
2020-08-25T03:56
стиль жизни
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
культура
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
джастин бибер
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон предсказал в инстаграме, когда Джастин Бибер и его жена модель Хейли Болдуин станут родителями, после того, как музыкант разместил в соцсети фотографию с новорожденной племянницей.По информации ET Canada, несколько дней назад Алая Болдуин, старшая сестра Хейли, и ее супруг Эндрю Аронов впервые <a href="https://etcanada.com/news/683054/dwayne-johnson-teases-that-he-fully-expects-justin-bieber-and-hailey-baldwin-to-have-a-baby-soon/" target="_blank">стали</a> родителями. Новорожденную назвали Ирис. Фотографию почти сразу прокомментировал исполнитель одной из главных ролей в приключенческом фильме "Джуманджи: Зов джунглей" (2017 год): "Этим изображением вы заключили соглашение. Теперь будь уверен, что у вас с Хейли родится ребенок в 2021-м году". И хотя супруги ему ничего не ответили, ранее Джастин Бибер <a href="https://www.youtube.com/watch?v=T_fw3qNx1OM" target="_blank">рассказывал</a>, что дети, безусловно, "входят в его планы". Но сначала он хотел бы "насладиться отношениями" с Хейли Болдуин, отправиться в музыкальный тур, а потом в какое-нибудь путешествие. Джастин и Хейли тайно узаконили отношения в 2018-м, а в прошлом году устроили торжество в роскошном отеле в Южной Каролине. На свадьбу молодожены <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7524249/Justin-Bieber-shares-solo-shots-model-wife-Hailey.html" target="_blank">пригласили</a> 154 человека, включая Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
https://ria.ru/20200728/1575028871.html
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стиль жизни, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, джастин бибер

Дуэйн Джонсон предсказал, когда у Джастина Бибера и его жены будут дети

03:56 25.08.2020
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© Getty Images for NYFW: The Shows/Theo WargoДжастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
© Getty Images for NYFW: The Shows/Theo Wargo
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон предсказал в инстаграме, когда Джастин Бибер и его жена модель Хейли Болдуин станут родителями, после того, как музыкант разместил в соцсети фотографию с новорожденной племянницей.
По информации ET Canada, несколько дней назад Алая Болдуин, старшая сестра Хейли, и ее супруг Эндрю Аронов впервые стали родителями. Новорожденную назвали Ирис.

"Моя маленькая племянница Ирис. Люблю вас Алая и Эндрю. Она такая прелестная!" — подписал трогательный снимок Джастин Бибер.

Фотографию почти сразу прокомментировал исполнитель одной из главных ролей в приключенческом фильме "Джуманджи: Зов джунглей" (2017 год): "Этим изображением вы заключили соглашение. Теперь будь уверен, что у вас с Хейли родится ребенок в 2021-м году".
И хотя супруги ему ничего не ответили, ранее Джастин Бибер рассказывал, что дети, безусловно, "входят в его планы". Но сначала он хотел бы "насладиться отношениями" с Хейли Болдуин, отправиться в музыкальный тур, а потом в какое-нибудь путешествие.
Джастин и Хейли тайно узаконили отношения в 2018-м, а в прошлом году устроили торжество в роскошном отеле в Южной Каролине. На свадьбу молодожены пригласили 154 человека, включая Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
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