Дуэйн Джонсон предсказал, когда у Джастина Бибера и его жены будут дети
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© Getty Images for NYFW: The Shows/Theo WargoДжастин Бибер и Хейли Болдуин
© Getty Images for NYFW: The Shows/Theo Wargo
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон предсказал в инстаграме, когда Джастин Бибер и его жена модель Хейли Болдуин станут родителями, после того, как музыкант разместил в соцсети фотографию с новорожденной племянницей.
По информации ET Canada, несколько дней назад Алая Болдуин, старшая сестра Хейли, и ее супруг Эндрю Аронов впервые стали родителями. Новорожденную назвали Ирис.
"Моя маленькая племянница Ирис. Люблю вас Алая и Эндрю. Она такая прелестная!" — подписал трогательный снимок Джастин Бибер.
Фотографию почти сразу прокомментировал исполнитель одной из главных ролей в приключенческом фильме "Джуманджи: Зов джунглей" (2017 год): "Этим изображением вы заключили соглашение. Теперь будь уверен, что у вас с Хейли родится ребенок в 2021-м году".
И хотя супруги ему ничего не ответили, ранее Джастин Бибер рассказывал, что дети, безусловно, "входят в его планы". Но сначала он хотел бы "насладиться отношениями" с Хейли Болдуин, отправиться в музыкальный тур, а потом в какое-нибудь путешествие.
Джастин и Хейли тайно узаконили отношения в 2018-м, а в прошлом году устроили торжество в роскошном отеле в Южной Каролине. На свадьбу молодожены пригласили 154 человека, включая Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
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