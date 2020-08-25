https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576300080.html

Глава белорусского генштаба пообещал обеспечить безопасность государства

Вооруженные силы Белоруссии в "непростой обстановке" обеспечат безопасность государства, не позволят запугивать граждан и парализовать транспорт, заявил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:43

2020-08-25T17:43

2020-08-25T17:43

протесты в белоруссии

светлана тихановская

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в "непростой обстановке" обеспечат безопасность государства, не позволят запугивать граждан и парализовать транспорт, заявил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Александр Вольфович, обращение которого распространило министерство обороны страны.Накануне <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запасаюПо словам Вольфовича, в настоящее время танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приводится в боевую готовность. Он пояснил, что это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, что необходимо для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи по предназначению, а всего предполагается призвать из запаса свыше 140 военнообязанных. Как подчеркнул Вольфович, проверка носит комплексный характер, состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться."Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз, - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576070060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире