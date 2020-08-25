https://ria.ru/20200825/balet-1576280660.html

Умер народный артист России Владимир Никонов

В Москве умер народный артист Владимир Никонов. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:04

2020-08-25T13:04

2020-08-25T15:25

культура

балет

большой театр

московское хореографическое училище

москва

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Москве умер народный артист Владимир Никонов.Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил <a href="http://ria.ru/organization_MAKHU/" target="_blank" data-auto="true">Московское хореографическое училище</a> (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу Большого театра. Исполнял основные партии в постановках "Жизель", "Дон Кихот", "Золушка", "Лебединое озеро", "Каменный цветок", "Спящая красавица" и других.В 1978 году завершил карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников — Виктор Барыкин, Валерий Анисимов, Александр Ветров, Денис Матвиенко и многие другие.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балет, большой театр, московское хореографическое училище, москва