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Умер народный артист России Владимир Никонов
В Москве умер народный артист Владимир Никонов. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:04
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культура
балет
большой театр
московское хореографическое училище
москва
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Москве умер народный артист Владимир Никонов.Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил <a href="http://ria.ru/organization_MAKHU/" target="_blank" data-auto="true">Московское хореографическое училище</a> (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу Большого театра. Исполнял основные партии в постановках "Жизель", "Дон Кихот", "Золушка", "Лебединое озеро", "Каменный цветок", "Спящая красавица" и других.В 1978 году завершил карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников — Виктор Барыкин, Валерий Анисимов, Александр Ветров, Денис Матвиенко и многие другие.
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балет, большой театр, московское хореографическое училище, москва

Умер народный артист России Владимир Никонов

13:04 25.08.2020 (обновлено: 15:25 25.08.2020)
53431
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБалетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Москве умер народный артист Владимир Никонов.

"Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов", — говорится в сообщении пресс-службы Большого театра.

Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу Большого театра. Исполнял основные партии в постановках "Жизель", "Дон Кихот", "Золушка", "Лебединое озеро", "Каменный цветок", "Спящая красавица" и других.
В 1978 году завершил карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников — Виктор Барыкин, Валерий Анисимов, Александр Ветров, Денис Матвиенко и многие другие.
707321625
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КультураБалетБольшой театрМосковское хореографическое училищеМосква
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