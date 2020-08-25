Умер народный артист России Владимир Никонов
13:04 25.08.2020 (обновлено: 15:25 25.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБалетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Москве умер народный артист Владимир Никонов.
"Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов", — говорится в сообщении пресс-службы Большого театра.
Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу Большого театра. Исполнял основные партии в постановках "Жизель", "Дон Кихот", "Золушка", "Лебединое озеро", "Каменный цветок", "Спящая красавица" и других.
В 1978 году завершил карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников — Виктор Барыкин, Валерий Анисимов, Александр Ветров, Денис Матвиенко и многие другие.