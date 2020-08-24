https://ria.ru/20200824/zhivotnye-1576216816.html

СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет

Законопроект об обязательном маркировании домашних животных предусматривает, что оно будет проводиться за счет их владельцев, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:18

2020-08-24T03:18

2020-08-24T10:27

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Законопроект об обязательном маркировании домашних животных предусматривает, что оно будет проводиться за счет их владельцев, пишет в понедельник газета "<a href="https://iz.ru/1051870/2020-08-24/obiazatelnaia-markirovka-domashnikh-zhivotnykh-v-rossii-nachnetsia-s-2021-goda" target="_blank">Известия</a>" со ссылкой на пресс-службу <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a>.Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об обязательной идентификации животных. Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Burmatov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Бурматов</a>, эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем — соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, невозможно.Как пишут "Известия", законопроектом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" предусмотрено маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей, отмечает газета.Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, в случае неисполнения указанной обязанности владельцев будут привлекать к административной ответственности. Сейчас статьей 10.6 КоАП установлен штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан от 500 до тысячи рублей.Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования, после чего он будет представлен в правительство, которое внесет его в Госдуму. Исходя из его текста, новые нормы вступят в силу с января следующего года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575819014.html

https://ria.ru/20200727/1574955390.html

Александр Аникин Ну эти остолопы хоть подумали, сколько миллионов несчастных кошек и собак окажутся на улице в связи с нежеланием (невозможностью) со стороны их хозяев нести дополнительные расходы? Ну откуда эти сатанисты берутся? 185

Kolia Kolia Первый этап - маркировать животных. С 22 года - маркировать людей ))) 133

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество