https://ria.ru/20200824/whatsapp-1576215432.html
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:08
2020-08-24T03:08
2020-08-24T11:19
илья лоевский
роскачество
whatsapp inc.
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Абсолютное большинство мошенничеств в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200824/831939177.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a>. Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка. Никто и никогда не будет запрашивать у вас такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский.
https://ria.ru/20200709/1574129327.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья лоевский, роскачество, whatsapp inc., технологии, общество