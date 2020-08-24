https://ria.ru/20200824/whatsapp-1576215432.html

Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp

Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:08

2020-08-24T03:08

2020-08-24T11:19

илья лоевский

роскачество

whatsapp inc.

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Абсолютное большинство мошенничеств в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200824/831939177.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a>. Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка. Никто и никогда не будет запрашивать у вас такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский.

https://ria.ru/20200709/1574129327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, роскачество, whatsapp inc., технологии, общество