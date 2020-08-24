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https://ria.ru/20200824/whatsapp-1576215432.html
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:08
2020-08-24T11:19
илья лоевский
роскачество
whatsapp inc.
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Абсолютное большинство мошенничеств в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200824/831939177.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a>. Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка. Никто и никогда не будет запрашивать у вас такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский.
https://ria.ru/20200709/1574129327.html
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РИА Новости
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илья лоевский, роскачество, whatsapp inc., технологии, общество

Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp

03:08 24.08.2020 (обновлено: 11:19 24.08.2020)
19248
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про тысячу бесплатных гигабайт интернета к десятилетию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", — приводит примеры эксперт.

Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка. Никто и никогда не будет запрашивать у вас такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский.
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Илья ЛоевскийРоскачествоWhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
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