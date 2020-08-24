https://ria.ru/20200824/valyuta-1576263828.html
Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:13
2020-08-24T22:13
2020-08-25T01:32
россия
райффайзенбанк
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a>.Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. "Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", — говорится в ежедневном аналитическом обзоре банка.По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.
https://ria.ru/20200820/1576017415.html
https://ria.ru/20200806/1575448651.html
Дядька Митька
Красть меньше надо и выводить за бугор валюту !
266
Damir Aliev
пора восстанавливать железный занавес и курс рубля привязать к золоту. а не к распальцовкам спекулянтов и жуликов на Уолл-Стрит
212
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, райффайзенбанк, экономика
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка
.
Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.
"Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", — говорится в ежедневном аналитическом обзоре банка.
По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств.
При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.