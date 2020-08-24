https://ria.ru/20200824/valyuta-1576263828.html

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T22:13

2020-08-24T22:13

2020-08-25T01:32

россия

райффайзенбанк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575100091_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_14183e436be660c8b775c7517fefe78b.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a>.Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. "Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", — говорится в ежедневном аналитическом обзоре банка.По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.

https://ria.ru/20200820/1576017415.html

https://ria.ru/20200806/1575448651.html

Дядька Митька Красть меньше надо и выводить за бугор валюту ! 266

Damir Aliev пора восстанавливать железный занавес и курс рубля привязать к золоту. а не к распальцовкам спекулянтов и жуликов на Уолл-Стрит 212

63

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, райффайзенбанк, экономика