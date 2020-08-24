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Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:13
2020-08-25T01:32
россия
райффайзенбанк
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a>.Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. "Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", — говорится в ежедневном аналитическом обзоре банка.По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.
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Красть меньше надо и выводить за бугор валюту !
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пора восстанавливать железный занавес и курс рубля привязать к золоту. а не к распальцовкам спекулянтов и жуликов на Уолл-Стрит
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РИА Новости
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60
россия, райффайзенбанк, экономика

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

22:13 24.08.2020 (обновлено: 01:32 25.08.2020)
75460
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка.
Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.
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"Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", — говорится в ежедневном аналитическом обзоре банка.
По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств.
При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.
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2466291319150
Обсудить 63
РоссияРайффайзенбанкЭкономика
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24 августа, 22:30
Дядька Митька
10821209
пора восстанавливать железный занавес и курс рубля привязать к золоту. а не к распальцовкам спекулянтов и жуликов на Уолл-Стрит
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Damir Aliev
1611100337
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