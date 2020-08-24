https://ria.ru/20200824/ssha-1576247740.html

Сенатор рассказал о планах США повлиять на Россию через Белоруссию

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в середине сентября обсудит ситуацию в Белоруссии в контексте внешнего вмешательства в дела республики, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:50

2020-08-24T15:50

2020-08-24T15:50

россия

совет федерации рф

андрей климов

белоруссия

сша

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в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда </a>по защите госсуверенитета в середине сентября обсудит ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в контексте внешнего вмешательства в дела республики, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>."После единого дня голосования, в середине сентября мы проведем заседание комиссии, на котором с участием представителей профильных ведомств обсудим ситуацию в Белоруссии в контексте внешнего вмешательства в дела республики", - сказал парламентарий.По его словам, члены комиссии ранее уже отмечали, что западные структуры, и, в частности, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, намерены воздействовать на внешние контуры России, а также на соседние страны с целью повлиять на РФ."Еще год назад американская корпорация RAND опубликовала доклад, в котором отмечалось, что одна из возможностей разбалансировать Россию – воздействовать на ситуацию в Белоруссии, ее либерализацию", - подчеркнул законодатель.Климов подчеркнул, что сенаторы постоянно мониторят ситуацию как по внутреннему, так и по внешнему контуру РФ в плане защиты госсуверенитета нашей страны.

https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, андрей климов, белоруссия, сша, безопасность, в мире