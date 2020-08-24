https://ria.ru/20200824/shkola-1576264853.html

Российские школьники получили три золотых медали на IBO Challenge

Российские школьники получили три золотые и одну серебряную медаль на IBO Challenge - мероприятии, заменившем в этом году Международную биологическую олимпиаду, РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:43

2020-08-24T23:43

2020-08-24T23:43

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Российские школьники получили три золотые и одну серебряную медаль на IBO Challenge - мероприятии, заменившем в этом году Международную биологическую олимпиаду, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения РФ</a>."Подведены итоги состязания IBO Challenge – 2020, которое прошло в дистанционном формате вместо 31-й Международной биологической олимпиады в связи с эпидемиологической ситуацией. Сборная <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в составе четырёх школьников завоевала три золотые и одну серебряную медаль", - говорится в сообщении.Обладателями золотых медалей стали Максим Ковалёв (школа № 1589, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>), Руслан Нагимов (Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва), Николай Николаев (школа № 45 с углублённым изучением отдельных предметов, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородская область</a>).Серебряную медаль завоевал Олег Кузьменко (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва).Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

https://ria.ru/20200820/1575987956.html

https://sn.ria.ru/20200718/1574538640.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество