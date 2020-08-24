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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/shkola-1576232590.html
В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах
Власти Москвы не будут вводить дистанционный формат в школах, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:21
2020-08-24T14:55
распространение нового коронавируса
социальный навигатор
сн_образование
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не будут вводить дистанционный формат в школах, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.По ее словам, занятий в таком режиме не планируется "ни по отдельным урокам, ни по отдельным школам", ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.Заммэра добавила, что школьники начнут учиться в обычном очном режиме с первого сентября.Как сказала Ракова, для первоклассников организуют локальные праздники, "чтобы сохранить праздничную атмосферу", а традиционных линеек не будет.Она также отметила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы.За каждым классом закрепят отдельный кабинет, дети не будут перемещаться по классам. Исключение составят только те кабинеты, где есть специальный инвентарь, который должен оставаться на одном и том же месте. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , москва, общество

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

12:21 24.08.2020 (обновлено: 14:55 24.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ученицы в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Москвы не будут вводить дистанционный формат в школах, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, занятий в таком режиме не планируется "ни по отдельным урокам, ни по отдельным школам", ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.
Ученики во время урока
23 августа, 23:23Распространение нового коронавируса
Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Заммэра добавила, что школьники начнут учиться в обычном очном режиме с первого сентября.
Как сказала Ракова, для первоклассников организуют локальные праздники, "чтобы сохранить праздничную атмосферу", а традиционных линеек не будет.
Она также отметила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы.
За каждым классом закрепят отдельный кабинет, дети не будут перемещаться по классам. Исключение составят только те кабинеты, где есть специальный инвентарь, который должен оставаться на одном и том же месте.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеАнастасия РаковаМоскваОбщество
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