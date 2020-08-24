https://ria.ru/20200824/shkola-1576232590.html
В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах
Власти Москвы не будут вводить дистанционный формат в школах, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:21
2020-08-24T12:21
2020-08-24T14:55
распространение нового коронавируса
социальный навигатор
сн_образование
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не будут вводить дистанционный формат в школах, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.По ее словам, занятий в таком режиме не планируется "ни по отдельным урокам, ни по отдельным школам", ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.Заммэра добавила, что школьники начнут учиться в обычном очном режиме с первого сентября.Как сказала Ракова, для первоклассников организуют локальные праздники, "чтобы сохранить праздничную атмосферу", а традиционных линеек не будет.Она также отметила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы.За каждым классом закрепят отдельный кабинет, дети не будут перемещаться по классам. Исключение составят только те кабинеты, где есть специальный инвентарь, который должен оставаться на одном и том же месте. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
https://ria.ru/20200819/1575991331.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Власти Москвы
не будут вводить дистанционный формат в школах, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
По ее словам, занятий в таком режиме не планируется "ни по отдельным урокам, ни по отдельным школам", ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.
Заммэра добавила, что школьники начнут учиться в обычном очном режиме с первого сентября.
Как сказала Ракова, для первоклассников организуют локальные праздники, "чтобы сохранить праздничную атмосферу", а традиционных линеек не будет.
Она также отметила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы.
За каждым классом закрепят отдельный кабинет, дети не будут перемещаться по классам. Исключение составят только те кабинеты, где есть специальный инвентарь, который должен оставаться на одном и том же месте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф