Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/problema-1576250596.html
Названа главная проблема Украины
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в статье для "Европейской правды" назвал отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности главной проблемой... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:32
2020-08-24T16:44
ситуация на украине
павел климкин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576239803_0:279:2853:1884_1400x0_80_0_0_7c1729a6ef7a0d78d0b80e9601c0a4f5.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Бывший глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Klimkin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Климкин</a> в статье для<a href="https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2020/08/23/7113511/" target="_blank"> "Европейской правды"</a> назвал отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности главной проблемой страны.Дипломат подчеркнул, что будущее государства не определено, поскольку никто не сформулировал общее видение угроз и мер по борьбе с ними.Так, Климкин предложил три шага для исправления этой ситуации:Резюмируя, бывший глава МИД заявил, что от реализации этих задач зависит, отметит ли государство свой следующий День независимости.
https://ria.ru/20200824/medvedchuk-1576217740.html
Пан, или какой теперь у него титул, Климкин опоздал, главную проблему украины уже назвали, чуть ранее. Это, как я их окрестил, «три ДЕ» — деинтеллектуализация, деиндустриализация и деградация, ТОЧКА...
10
Главная проблема Украины, что нет Украины.
10
8
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576239803_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_658c2598bc933afad9d755409c17ef15.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, павел климкин, украина, в мире

Названа главная проблема Украины

16:32 24.08.2020 (обновлено: 16:44 24.08.2020)
5650
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша непокоренных" во Львове в честь Дня независимости Украины
Участники Марша непокоренных во Львове в честь Дня независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в статье для "Европейской правды" назвал отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности главной проблемой страны.
Дипломат подчеркнул, что будущее государства не определено, поскольку никто не сформулировал общее видение угроз и мер по борьбе с ними.
Участники Марша непокоренных во Львове в честь Дня независимости Украины. 24 августа 2020
Вчера, 07:10
В Раде назвали трех главных врагов Украины
Так, Климкин предложил три шага для исправления этой ситуации:
получить целостный взгляд на проблемы Украины;
распределить ответственность за страну;
разработать "настоящую" стратегию национальной безопасности.
Резюмируя, бывший глава МИД заявил, что от реализации этих задач зависит, отметит ли государство свой следующий День независимости.
623211232
Обсудить 8
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пан, или какой теперь у него титул, Климкин опоздал, главную проблему украины уже назвали, чуть ранее. Это, как я их окрестил, «три ДЕ» — деинтеллектуализация, деиндустриализация и деградация, ТОЧКА...
24 августа, 17:12
ГБГ Б
1000000
Главная проблема Украины, что нет Украины.
24 августа, 17:48
Vlad Ivanov
820000
Рекомендуем
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Влияние коронавируса на лимфоциты
Создана необычная вакцина от коронавируса
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США
Три самолета-разведчика попытались приблизиться к российской границе
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния