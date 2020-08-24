https://ria.ru/20200824/problema-1576250596.html
Названа главная проблема Украины
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в статье для "Европейской правды" назвал отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности главной проблемой... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:32
2020-08-24T16:32
2020-08-24T16:44
ситуация на украине
павел климкин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Бывший глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Klimkin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Климкин</a> в статье для<a href="https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2020/08/23/7113511/" target="_blank"> "Европейской правды"</a> назвал отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности главной проблемой страны.Дипломат подчеркнул, что будущее государства не определено, поскольку никто не сформулировал общее видение угроз и мер по борьбе с ними.Так, Климкин предложил три шага для исправления этой ситуации:Резюмируя, бывший глава МИД заявил, что от реализации этих задач зависит, отметит ли государство свой следующий День независимости.
https://ria.ru/20200824/medvedchuk-1576217740.html
Г Б
Пан, или какой теперь у него титул, Климкин опоздал, главную проблему украины уже назвали, чуть ранее. Это, как я их окрестил, «три ДЕ» — деинтеллектуализация, деиндустриализация и деградация, ТОЧКА...
10
Vlad Ivanov
Главная проблема Украины, что нет Украины.
10
8
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, павел климкин, украина, в мире