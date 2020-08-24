https://ria.ru/20200824/premiya-1576236561.html

RT выиграл премию Digiday Media Awards Europe

Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:10

2020-08-24T13:10

2020-08-24T17:17

75 лет великой победы

телеканал rt

освенцим

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Документальный VR-фильм <a href="https://ria.ru/organization_telekanal_RT/" target="_blank">RT</a> "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (<a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцим</a>), завоевал международную премию Digiday Media Awards Europe, сообщается на сайте телеканала.Фильм "Уроки Аушвица", сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, стал победителем в категории "Лучшее использование видео".Лента создана совместно с VR-художником Денисом Семеновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548 в рамках соцмедиапроекта RT СтраницыПобеды к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вместе с командой RT старшеклассники посетили музей Аушвиц-Биркенау, расположенный рядом с польским городом Освенцим, и отразили свои впечатления в объёмных рисунках. Музыку к фильму написал Петр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создавшего электромузыкальный инструмент терменвокс.Проект RT СтраницыПобеды реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и "Вконтакте". В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей "в режиме реального времени" публиковали сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создал "Бесконечное письмо" — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем. В Facebook команда проекта разместила серию "Ожившие кадры" — анимированные фотографии времён войны. В соцсети "ВКонтакте" креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждала наследие Великой Отечественной войны с гостями. На YouTube RT опубликовал документальный сериал "Азбука Победы: От <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бреста</a> до Рейхстага".Проект RT СтраницыПобеды уже завоевал награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot и других премий.Digiday Media Awards Europe - международная премия, отмечающая организации, проекты и технологии, которые "модернизируют европейские медиа". Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday.

https://ria.ru/20200819/1575967149.html

https://ria.ru/20200804/1575347203.html

освенцим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, освенцим, великая отечественная война (1941-1945), общество