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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200824/premiya-1576236561.html
RT выиграл премию Digiday Media Awards Europe
Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:10
2020-08-24T17:17
75 лет великой победы
телеканал rt
освенцим
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Документальный VR-фильм <a href="https://ria.ru/organization_telekanal_RT/" target="_blank">RT</a> "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (<a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцим</a>), завоевал международную премию Digiday Media Awards Europe, сообщается на сайте телеканала.Фильм "Уроки Аушвица", сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, стал победителем в категории "Лучшее использование видео".Лента создана совместно с VR-художником Денисом Семеновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548 в рамках соцмедиапроекта RT СтраницыПобеды к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вместе с командой RT старшеклассники посетили музей Аушвиц-Биркенау, расположенный рядом с польским городом Освенцим, и отразили свои впечатления в объёмных рисунках. Музыку к фильму написал Петр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создавшего электромузыкальный инструмент терменвокс.Проект RT СтраницыПобеды реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и "Вконтакте". В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей "в режиме реального времени" публиковали сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создал "Бесконечное письмо" — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем. В Facebook команда проекта разместила серию "Ожившие кадры" — анимированные фотографии времён войны. В соцсети "ВКонтакте" креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждала наследие Великой Отечественной войны с гостями. На YouTube RT опубликовал документальный сериал "Азбука Победы: От <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бреста</a> до Рейхстага".Проект RT СтраницыПобеды уже завоевал награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot и других премий.Digiday Media Awards Europe - международная премия, отмечающая организации, проекты и технологии, которые "модернизируют европейские медиа". Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday.
https://ria.ru/20200819/1575967149.html
https://ria.ru/20200804/1575347203.html
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телеканал rt, освенцим, великая отечественная война (1941-1945), общество

RT выиграл премию Digiday Media Awards Europe

13:10 24.08.2020 (обновлено: 17:17 24.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал международную премию Digiday Media Awards Europe, сообщается на сайте телеканала.
"Уроки Аушвица" - это беспрецедентный видеопроект, который помог укрепить связь между поколениями. Этот мощный социальный эксперимент продемонстрировал, что молодые авторы могут самостоятельно рассказывать об истории и доносить ее до других", - цитирует RT комментарий жюри Digiday Media Awards Europe.
Фильм "Уроки Аушвица", сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки, стал победителем в категории "Лучшее использование видео".
Лента создана совместно с VR-художником Денисом Семеновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548 в рамках соцмедиапроекта RT СтраницыПобеды к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вместе с командой RT старшеклассники посетили музей Аушвиц-Биркенау, расположенный рядом с польским городом Освенцим, и отразили свои впечатления в объёмных рисунках. Музыку к фильму написал Петр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создавшего электромузыкальный инструмент терменвокс.
Символика RT
19 августа, 09:46ЧП в Шереметьево
RT вышел в финал международной премии Emmy Awards
Проект RT СтраницыПобеды реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и "Вконтакте". В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей "в режиме реального времени" публиковали сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создал "Бесконечное письмо" — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем. В Facebook команда проекта разместила серию "Ожившие кадры" — анимированные фотографии времён войны. В соцсети "ВКонтакте" креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждала наследие Великой Отечественной войны с гостями. На YouTube RT опубликовал документальный сериал "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага".
Проект RT СтраницыПобеды уже завоевал награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot и других премий.
Digiday Media Awards Europe - международная премия, отмечающая организации, проекты и технологии, которые "модернизируют европейские медиа". Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday.
Логотип телеканала RT
4 августа, 12:5475 лет Великой Победы
Проект RT к 75-летию Победы получил семь наград по итогам премии Red Dot
4111001
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75 лет Великой ПобедыТелеканал RTОсвенцимВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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