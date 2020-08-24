https://ria.ru/20200824/obrazovanie-1576237952.html

Всех работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски

Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в Москве будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:35

2020-08-24T13:35

2020-08-24T13:44

сн_образование

социальный навигатор

анастасия ракова

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам соцразвития <a href="https://ria.ru/person_Rakova_Anastasija" target="_blank">Анастасия Ракова</a>.Заммэра отметила, что <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> принял специальный нормативный акт, который регламентирует работу образовательных учреждений в 2020 году."Все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию до начала учебного года. Это касается всех - и учителей, и охраны, и сотрудников клининговых организаций. Всего 180 тысяч человек, протестировано уже 100 тысяч", — добавила Ракова.Она отметила, что иммунитет сформировался у 14,5% проверенных сотрудников школ. Этот показатель ниже, чем в среднем по городу, что еще раз говорит о необходимости соблюдения мер безопасности.Заммэра также сообщила, что в этом году допускается отход от единого графика начала занятий в школах с возможностью установления индивидуального графика для каждой параллели.Родители московских школьников могут находиться на территории образовательного учреждения только в масках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования в понедельник.Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что ношение масок для учителей и всех работников школ, а также детских садов в Москве будет обязательным."Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html

https://ria.ru/20200824/shkola-1576232590.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сн_образование, социальный навигатор, анастасия ракова , образование - общество, общество