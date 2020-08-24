Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/obrazovanie-1576237952.html
Всех работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски
Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в Москве будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:35
2020-08-24T13:44
сн_образование
социальный навигатор
анастасия ракова
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613400_0:157:3084:1892_1400x0_80_0_0_f20b189ce3fbb80de1ea63cdb14e2234.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам соцразвития <a href="https://ria.ru/person_Rakova_Anastasija" target="_blank">Анастасия Ракова</a>.Заммэра отметила, что <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> принял специальный нормативный акт, который регламентирует работу образовательных учреждений в 2020 году."Все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию до начала учебного года. Это касается всех - и учителей, и охраны, и сотрудников клининговых организаций. Всего 180 тысяч человек, протестировано уже 100 тысяч", — добавила Ракова.Она отметила, что иммунитет сформировался у 14,5% проверенных сотрудников школ. Этот показатель ниже, чем в среднем по городу, что еще раз говорит о необходимости соблюдения мер безопасности.Заммэра также сообщила, что в этом году допускается отход от единого графика начала занятий в школах с возможностью установления индивидуального графика для каждой параллели.Родители московских школьников могут находиться на территории образовательного учреждения только в масках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования в понедельник.Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что ношение масок для учителей и всех работников школ, а также детских садов в Москве будет обязательным."Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
https://ria.ru/20200824/shkola-1576232590.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613400_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_ba1a642abd3770c388187a9eb73ce70f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сн_образование, социальный навигатор, анастасия ракова , образование - общество, общество

Всех работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски

13:35 24.08.2020 (обновлено: 13:44 24.08.2020)
1174
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена
Пробная сдача Единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в Москве будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Ношение маски для детей будет необязательно. Для работников образовательных учреждений ношение масок будет обязательным", - сообщила Ракова.

Заммэра отметила, что Роспотребнадзор принял специальный нормативный акт, который регламентирует работу образовательных учреждений в 2020 году.
"Все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию до начала учебного года. Это касается всех - и учителей, и охраны, и сотрудников клининговых организаций. Всего 180 тысяч человек, протестировано уже 100 тысяч", — добавила Ракова.
Она отметила, что иммунитет сформировался у 14,5% проверенных сотрудников школ. Этот показатель ниже, чем в среднем по городу, что еще раз говорит о необходимости соблюдения мер безопасности.
Ученики во время урока
23 августа, 23:23Распространение нового коронавируса
Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Заммэра также сообщила, что в этом году допускается отход от единого графика начала занятий в школах с возможностью установления индивидуального графика для каждой параллели.
Родители московских школьников могут находиться на территории образовательного учреждения только в масках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования в понедельник.

"Что касается родителей, то они... могут находиться на территории школы только в масках", - рассказали в пресс-службе.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что ношение масок для учителей и всех работников школ, а также детских садов в Москве будет обязательным.
"Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", - пояснили в пресс-службе.
Ученицы в школьном кабинете
Вчера, 12:21Распространение нового коронавируса
В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах
3101415
Обсудить 0
СН_ОбразованиеСоциальный навигаторАнастасия РаковаОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Выдача номеров в ГИБДД
Эксперт предложил не выдавать госномера серии АУЕ
Бассейн
В Москве рассказали о правилах организации внеурочных занятий в школах
Девушка в национальном костюме
Россияне назвали черты "русского характера"
Ученики школы во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
Линейки в московских школах проведут только для первоклассников
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на вторник вырос на 17 копеек
Российские туристы на борту рейса 2143 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот
Туристы рассказали, что после приезда из Турции к ним приходит полиция
Скриншот видеоклипа BTS Dynamite
Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров
Свод южного купола нартекса в Монастыре Хора в Стамбуле
Все христианские святыни в Турции могут стать мечетями, считает эксперт
Ученицы в школьном кабинете
В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Певица Лолита Милявская
Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет
Борис Корчевников
Врач допустил рецидив опухоли мозга у телеведущего Бориса Корчевникова
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
На священников в Черногории завели уголовные дела после акций протеста
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США могут предоставить ОАЭ военную помощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния