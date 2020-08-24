https://ria.ru/20200824/obrazovanie-1576237952.html
Всех работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски
Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в Москве будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:35
2020-08-24T13:35
2020-08-24T13:44
сн_образование
социальный навигатор
анастасия ракова
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613400_0:157:3084:1892_1400x0_80_0_0_f20b189ce3fbb80de1ea63cdb14e2234.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам соцразвития <a href="https://ria.ru/person_Rakova_Anastasija" target="_blank">Анастасия Ракова</a>.Заммэра отметила, что <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> принял специальный нормативный акт, который регламентирует работу образовательных учреждений в 2020 году."Все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию до начала учебного года. Это касается всех - и учителей, и охраны, и сотрудников клининговых организаций. Всего 180 тысяч человек, протестировано уже 100 тысяч", — добавила Ракова.Она отметила, что иммунитет сформировался у 14,5% проверенных сотрудников школ. Этот показатель ниже, чем в среднем по городу, что еще раз говорит о необходимости соблюдения мер безопасности.Заммэра также сообщила, что в этом году допускается отход от единого графика начала занятий в школах с возможностью установления индивидуального графика для каждой параллели.Родители московских школьников могут находиться на территории образовательного учреждения только в масках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования в понедельник.Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что ношение масок для учителей и всех работников школ, а также детских садов в Москве будет обязательным."Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
https://ria.ru/20200824/shkola-1576232590.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613400_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_ba1a642abd3770c388187a9eb73ce70f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, социальный навигатор, анастасия ракова , образование - общество, общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Ношение масок для учителей и всех работников образовательных учреждений в Москве
будет обязательным, сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
"Ношение маски для детей будет необязательно. Для работников образовательных учреждений ношение масок будет обязательным", - сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что Роспотребнадзор
принял специальный нормативный акт, который регламентирует работу образовательных учреждений в 2020 году.
"Все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию до начала учебного года. Это касается всех - и учителей, и охраны, и сотрудников клининговых организаций. Всего 180 тысяч человек, протестировано уже 100 тысяч", — добавила Ракова.
Она отметила, что иммунитет сформировался у 14,5% проверенных сотрудников школ. Этот показатель ниже, чем в среднем по городу, что еще раз говорит о необходимости соблюдения мер безопасности.
Заммэра также сообщила, что в этом году допускается отход от единого графика начала занятий в школах с возможностью установления индивидуального графика для каждой параллели.
Родители московских школьников могут находиться на территории образовательного учреждения только в масках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования в понедельник.
"Что касается родителей, то они... могут находиться на территории школы только в масках", - рассказали в пресс-службе.
Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что ношение масок для учителей и всех работников школ, а также детских садов в Москве будет обязательным.
"Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", - пояснили в пресс-службе.