https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264627.html

Немецкие врачи назвали возможный диагноз Алексея Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:30

2020-08-24T23:30

2020-08-25T02:47

госпитализация алексея навального

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".Однако конкретное вещество медики назвать затруднились, они собираются делать дополнительные анализы."Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе.Блогер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.Реакция омского МинздраваКогда <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> доставили в больницу, у него не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев."Проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ <…> — результат отрицательный", — отметил Сабаев.При этом специалист напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального."Токсиколог точно не перепутает"Токсиколог Евгений Абульханов рассказал РИА Новости, что отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики при диагностировании Навального, сопровождается такими симптомами, как: пена изо рта, редкий пульс, учащенное дыхание и расширенные зрачки, брадикардия.О большинстве из них не сообщалось."Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", - подчеркнул он.Эксперт уточнил, что существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Например, одно из лекарств этой группы, "Прозерин", в хирургии применяется для лечения послеоперационного пареза кишечника, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт."Из области фантастикиВыявить у пациента подобные вещества через пять суток невозможно, также сообщил РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов."Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу - это из области фантастики", - рассказал Молчанов.Он отметил, что к веществам группы ингибиторов холинэстеразы есть антидот - атропин, причем его ставят пациентам при введении трубки в трахею для искусственного дыхания. По его словам, клинические проявления отравления этими веществами очень яркие, ошибиться в диагнозе практически невозможно.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576261544.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy--1576236509.html

326max . Сценарий Запада подтвердился, походу Леха не вернется, как и задумывалось... 29

Vlad Britt Если он сможет заниматься тем, чем до этого занимался, и если ему не помешают российские власть, то вернётся обязательно. Можно подумать, что ему нужны были какие-то "сценарии", чтобы уехать. 25

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия