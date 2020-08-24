https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264627.html
Немецкие врачи назвали возможный диагноз Алексея Навального
Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:30
2020-08-24T23:30
2020-08-25T02:47
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".Однако конкретное вещество медики назвать затруднились, они собираются делать дополнительные анализы."Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе.Блогер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.Реакция омского МинздраваКогда <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> доставили в больницу, у него не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев."Проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ <…> — результат отрицательный", — отметил Сабаев.При этом специалист напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального."Токсиколог точно не перепутает"Токсиколог Евгений Абульханов рассказал РИА Новости, что отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики при диагностировании Навального, сопровождается такими симптомами, как: пена изо рта, редкий пульс, учащенное дыхание и расширенные зрачки, брадикардия.О большинстве из них не сообщалось."Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", - подчеркнул он.Эксперт уточнил, что существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Например, одно из лекарств этой группы, "Прозерин", в хирургии применяется для лечения послеоперационного пареза кишечника, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт."Из области фантастикиВыявить у пациента подобные вещества через пять суток невозможно, также сообщил РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов."Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу - это из области фантастики", - рассказал Молчанов.Он отметил, что к веществам группы ингибиторов холинэстеразы есть антидот - атропин, причем его ставят пациентам при введении трубки в трахею для искусственного дыхания. По его словам, клинические проявления отравления этими веществами очень яркие, ошибиться в диагнозе практически невозможно.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576261544.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy--1576236509.html
326max .
Сценарий Запада подтвердился, походу Леха не вернется, как и задумывалось...
29
Vlad Britt
Если он сможет заниматься тем, чем до этого занимался, и если ему не помешают российские власть, то вернётся обязательно. Можно подумать, что ему нужны были какие-то "сценарии", чтобы уехать.
25
12
москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576204893_240:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_ebf23856bacc35c9ba71800e9ffc6c45.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального
отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
Однако конкретное вещество медики назвать затруднились, они собираются делать дополнительные анализы.
"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе.
Блогер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.
Реакция омского Минздрава
Когда Алексея Навального
доставили в больницу, у него не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.
"Проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ <…> — результат отрицательный", — отметил Сабаев.
При этом специалист напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального.
"Токсиколог точно не перепутает"
Токсиколог Евгений Абульханов рассказал РИА Новости, что отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики при диагностировании Навального, сопровождается такими симптомами, как: пена изо рта, редкий пульс, учащенное дыхание и расширенные зрачки, брадикардия.
О большинстве из них не сообщалось.
"Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", - подчеркнул он.
Эксперт уточнил, что существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Например, одно из лекарств этой группы, "Прозерин", в хирургии применяется для лечения послеоперационного пареза кишечника, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт.
"Из области фантастики
Выявить у пациента подобные вещества через пять суток невозможно, также сообщил РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов.
"Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу - это из области фантастики", - рассказал Молчанов.
Он отметил, что к веществам группы ингибиторов холинэстеразы есть антидот - атропин, причем его ставят пациентам при введении трубки в трахею для искусственного дыхания. По его словам, клинические проявления отравления этими веществами очень яркие, ошибиться в диагнозе практически невозможно.
Госпитализация Навального
В минувший четверг Навальный летел из Томска
в Москву
. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в Омске
.
Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии
выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.