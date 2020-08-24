https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264531.html

Эксперт усомнился в возможности выявить найденные у Навального вещества

Определить у пациента ингибиторы холинэстеразы, о которых говорили немецкие медики при диагностировании Алексея Навального, через пять суток невозможно, кроме... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:24

2020-08-24T23:24

2020-08-24T23:24

госпитализация алексея навального

алексей навальный

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Определить у пациента ингибиторы холинэстеразы, о которых говорили немецкие медики при диагностировании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, через пять суток невозможно, кроме того, за время лечения ему вводили антидот, сообщил РИА Новости завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный анестезиолог-реаниматолог <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a>, профессор Игорь Молчанов.В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что блогер Алексей Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока не известно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин."Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу - это из области фантастики", - рассказал Молчанов.Он отметил, что к веществам группы ингибиторов холинэстеразы есть антидот - атропин, причем его ставят пациентам при введении трубки в трахею для искусственного дыхания. По его словам, клинические проявления отравления этими веществами очень яркие, ошибиться в диагнозе практически невозможно.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество