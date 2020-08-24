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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576260966.html
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
При поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:21
2020-08-24T23:07
госпитализация алексея навального
алексей навальный
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>При поступлении в больницу у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы. Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет."При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный", — отметил Сабаев.При этом он напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального "для их всестороннего изучения".Российские специалисты также подвергли утверждения немецких коллег сомнению. Так, завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия об отравлении Навального рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было. Кроме того, по словам токсиколога Евгения Абульханова, отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики, сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. О большинстве таких симптомов у Навального в момент резкого ухудшения состояния в самолете и позже не сообщалось.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html
Омские врачи! Я думаю подобных деятелей надо сразу отправлять лечиться заграницу за свой счет. Не тратьте время
362
Выходит что в России и врачам верить нельзя? Может, в таком случае, немцы приедут и будут нас лечить. Хотя вряд ли кроме карнавального им кто-то из нас интересен
317
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, общество

Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному

20:21 24.08.2020 (обновлено: 23:07 24.08.2020)
87345
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. При поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы. Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.
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"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный", — отметил Сабаев.
При этом он напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального "для их всестороннего изучения".
Российские специалисты также подвергли утверждения немецких коллег сомнению. Так, завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия об отравлении Навального рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.
Кроме того, по словам токсиколога Евгения Абульханова, отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики, сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. О большинстве таких симптомов у Навального в момент резкого ухудшения состояния в самолете и позже не сообщалось.

Госпитализация Навального

В минувший четверг Навальный летел из Томска в Москву. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в Омске.
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Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Омские врачи! Я думаю подобных деятелей надо сразу отправлять лечиться заграницу за свой счет. Не тратьте время
24 августа, 20:27
hhlt
2434106108
Выходит что в России и врачам верить нельзя? Может, в таком случае, немцы приедут и будут нас лечить. Хотя вряд ли кроме карнавального им кто-то из нас интересен
24 августа, 20:29
pparen8765
1478625149
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