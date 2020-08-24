https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259016.html

Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:14

2020-08-24T19:14

2020-08-24T19:43

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в мире

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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> и глава МИД <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали власти РФ "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен."В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>. Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено - и в полной транспарентности", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.Немецкие политики добавляют, что "против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности". Также они пожелали Навальному выздоровления, а его семье - "выдержать сложное испытание".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, ангела меркель, германия, в мире