Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
19:14 24.08.2020 (обновлено: 19:43 24.08.2020)
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали власти РФ "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен.
"В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального. Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено - и в полной транспарентности", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.
Немецкие политики добавляют, что "против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности". Также они пожелали Навальному выздоровления, а его семье - "выдержать сложное испытание".
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
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