Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259016.html
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:14
2020-08-24T19:43
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
алексей навальный
мид германии
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017083_330:0:2408:1169_1400x0_80_0_0_986f0ceba2fa399dbd5ba8ded89f0fb9.jpg
<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> и глава МИД <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали власти РФ "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен."В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>. Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено - и в полной транспарентности", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.Немецкие политики добавляют, что "против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности". Также они пожелали Навальному выздоровления, а его семье - "выдержать сложное испытание".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
На вас одних уповаем! Покажите Европе, что беззаконие наказуемо в демократическом мире.
191
Выпуск Навального - очередная ошибка Кремля, как и выпуск из тюрьмы Ходорковского.
131
46
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017083_9:0:2738:2047_1400x0_80_0_0_89ede1bdb2fe27c9838db29520e47783.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, ангела меркель, германия, в мире

Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального

19:14 24.08.2020 (обновлено: 19:43 24.08.2020)
13081
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали власти РФ "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен.
"В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального. Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено - и в полной транспарентности", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Вчера, 18:36
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Немецкие политики добавляют, что "против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности". Также они пожелали Навальному выздоровления, а его семье - "выдержать сложное испытание".
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
Акции в поддержку Алексея Навального
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
391522219124
Обсудить 46
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
На вас одних уповаем! Покажите Европе, что беззаконие наказуемо в демократическом мире.
24 августа, 19:26
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1353100124
Выпуск Навального - очередная ошибка Кремля, как и выпуск из тюрьмы Ходорковского.
24 августа, 19:18
Max Giz
81203045
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Съезд движения Солидарность
Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Алексей Навальный
Консилиум подтвердил обоснованность лечения Навального, заявили в Омске
Писатель Светлана Алексиевич
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Анатолий Бокун
Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Врачи рассказали о состоянии Навального
Жители Минска слушают выступление артистов Минской филармонии на площади перед зданием концертного зала
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зеленский поддержал идею о посредничестве ЕС в ситуации в Белоруссии
На площади Независимости в Минске собирается оппозиция
В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния