https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253595.html
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:25
2020-08-24T17:25
2020-08-24T19:21
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости</strong>. Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель <a href="https://ria.ru/organization_FBK/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a>* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин. Госпитализация НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в Москву, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). <em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html
Zlydennemets Three
А кто то в этом сомневался? Судя по скорости, с какой за ним прислали персональный самолёт за счёт добродетелей, странно, что не новичок
1023
Г Б
Даже ядом не побрезговал отравиться, чтобы избежать уголовного преследования. Ничего, немецкие специалисты поставят на ноги (если поставят) — отсидит по полной...
1004
620
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия
БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости
. Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального
отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".
При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.
"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе "Шарите".
В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией
* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.
Госпитализация Навального
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска
в Москву, экстренно приземлился в Омске
. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
На борту, по данным авиакомпании S7
, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.