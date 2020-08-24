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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253595.html
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:25
2020-08-24T19:21
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости</strong>. Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель <a href="https://ria.ru/organization_FBK/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a>* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин. Госпитализация НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в Москву, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). <em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html
А кто то в этом сомневался? Судя по скорости, с какой за ним прислали персональный самолёт за счёт добродетелей, странно, что не новичок
1023
Даже ядом не побрезговал отравиться, чтобы избежать уголовного преследования. Ничего, немецкие специалисты поставят на ноги (если поставят) — отсидит по полной...
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия

Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального

17:25 24.08.2020 (обновлено: 19:21 24.08.2020)
711076
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости. Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".
При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.

"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе "Шарите".

В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.
Супруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
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Госпитализация Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
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На борту, по данным авиакомпании S7, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
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Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
262871658577692
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
А кто то в этом сомневался? Судя по скорости, с какой за ним прислали персональный самолёт за счёт добродетелей, странно, что не новичок
24 августа, 17:33
Zlydennemets Three
754321112183
Даже ядом не побрезговал отравиться, чтобы избежать уголовного преследования. Ничего, немецкие специалисты поставят на ноги (если поставят) — отсидит по полной...
24 августа, 17:32
ГБГ Б
650314327280
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