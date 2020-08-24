https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253595.html

Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:25

2020-08-24T17:25

2020-08-24T19:21

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 24 авг — РИА Новости</strong>. Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель <a href="https://ria.ru/organization_FBK/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a>* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин. Госпитализация НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в Москву, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). <em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html

Zlydennemets Three А кто то в этом сомневался? Судя по скорости, с какой за ним прислали персональный самолёт за счёт добродетелей, странно, что не новичок 1023

Г Б Даже ядом не побрезговал отравиться, чтобы избежать уголовного преследования. Ничего, немецкие специалисты поставят на ноги (если поставят) — отсидит по полной... 1004

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия