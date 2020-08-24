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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253356.html
Врачи рассказали о состоянии Навального
Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет, заявили в клинике Charite. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:19
2020-08-24T17:39
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет, заявили в клинике Charite."Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что лечащие врачи "поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253595.html
Жаль Лёху! Последние пару лет, с тех пор, как познакомился с его творчеством, ждал его эфиров по четвергам и новых расследований, как всегда жду матча любимой футбольной команды. Будем надеяться на лучшее! Всё-таки, когда речь идёт о немецких врачах, подразумеваются врачи реальные. А реальные врачи способны творить чудеса!
41
Ну да , так творил, что теперь свои же сделали из него сакральную жертву! Насчет шарите клиники никто другого не Ждал, обязательно поставят диагноз отравление! Ну а плевок в сторону людей спасших жизнь вашему Лехе показывает две вещи, вы не россиянин и предпочитаете наносить удары в спину, прячась за вымышленное имя
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москва
омск
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
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москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия

Врачи рассказали о состоянии Навального

17:19 24.08.2020 (обновлено: 17:39 24.08.2020)
13136
© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
© REUTERS / Fabrizio Bensch
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет, заявили в клинике Charite.
"Пациент находится в палате интенсивной терапии и по-прежнему в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное (соответствует тяжелому в российской медицинской терминологии - ред.), однако в настоящее время острой угрозы жизни нет", - говорится в пресс-релизе клиники, поступившем РИА Новости.
"Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", - говорится в сообщении.
В сообщении указано, что лечащие врачи "поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального".
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Алексей Навальный
Вчера, 17:25
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
134059421
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МоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Жаль Лёху! Последние пару лет, с тех пор, как познакомился с его творчеством, ждал его эфиров по четвергам и новых расследований, как всегда жду матча любимой футбольной команды. Будем надеяться на лучшее! Всё-таки, когда речь идёт о немецких врачах, подразумеваются врачи реальные. А реальные врачи способны творить чудеса!
24 августа, 17:30
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
9701123
Ну да , так творил, что теперь свои же сделали из него сакральную жертву! Насчет шарите клиники никто другого не Ждал, обязательно поставят диагноз отравление! Ну а плевок в сторону людей спасших жизнь вашему Лехе показывает две вещи, вы не россиянин и предпочитаете наносить удары в спину, прячась за вымышленное имя
24 августа, 17:39
ssovnatasha
1300004
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