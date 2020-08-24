https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253356.html

Врачи рассказали о состоянии Навального

Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет, заявили в клинике Charite. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:19

2020-08-24T17:19

2020-08-24T17:39

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет, заявили в клинике Charite."Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что лечащие врачи "поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576253595.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Жаль Лёху! Последние пару лет, с тех пор, как познакомился с его творчеством, ждал его эфиров по четвергам и новых расследований, как всегда жду матча любимой футбольной команды. Будем надеяться на лучшее! Всё-таки, когда речь идёт о немецких врачах, подразумеваются врачи реальные. А реальные врачи способны творить чудеса! 41

sovnatasha Ну да , так творил, что теперь свои же сделали из него сакральную жертву! Насчет шарите клиники никто другого не Ждал, обязательно поставят диагноз отравление! Ну а плевок в сторону людей спасших жизнь вашему Лехе показывает две вещи, вы не россиянин и предпочитаете наносить удары в спину, прячась за вымышленное имя 17

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москва

омск

берлин (город)

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, происшествия