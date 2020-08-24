https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576251788.html

Адвокат рассказала о состоянии Навального

Алексей Навальный еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:49

2020-08-24T16:49

2020-08-24T21:29

госпитализация алексея навального

ольга михайлова

алексей навальный

германия

томск

омск

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_Olga_Mikhajjlova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Михайлова</a>.Поскольку Навальный находится в коме, в Москве не состоялись назначенные на сегодня процессы: Мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете на ветерана, а Мосгорсуд перенес на 14 сентября жалобу на то, что следствие дало защите ограниченное время для ознакомления с материалами.Ранее Александр Мураховский, главврач омской больницы, где Навального лечили в первые дни, со ссылкой на немецких коллег рассказал журналистам, что состояние руководителя Фонда борьбы с коррупцией по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Официальный представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>, в свою очередь, не стал исключать вероятность того, что Навального отравили. Он также призвал дождаться окончательного диагноза, прежде чем говорить о следующих шагах.Госпитализация НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576240298.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576234317.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html

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германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, ольга михайлова, алексей навальный, германия, томск, омск, общество