https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576251788.html
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Алексей Навальный еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:49
2020-08-24T16:49
2020-08-24T21:29
госпитализация алексея навального
ольга михайлова
алексей навальный
германия
томск
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_0:189:3033:1895_1400x0_80_0_0_a0baf53f516a0b9531477c5d17bcc403.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_Olga_Mikhajjlova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Михайлова</a>.Поскольку Навальный находится в коме, в Москве не состоялись назначенные на сегодня процессы: Мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете на ветерана, а Мосгорсуд перенес на 14 сентября жалобу на то, что следствие дало защите ограниченное время для ознакомления с материалами.Ранее Александр Мураховский, главврач омской больницы, где Навального лечили в первые дни, со ссылкой на немецких коллег рассказал журналистам, что состояние руководителя Фонда борьбы с коррупцией по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Официальный представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>, в свою очередь, не стал исключать вероятность того, что Навального отравили. Он также призвал дождаться окончательного диагноза, прежде чем говорить о следующих шагах.Госпитализация НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576240298.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576234317.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html
6
германия
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_304:0:3033:2047_1400x0_80_0_0_e14b3714fa2db11bf771110cc343ed4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, ольга михайлова, алексей навальный, германия, томск, омск, общество
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Алексей Навальный
еще не пришел в сознание, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова
.
Поскольку Навальный находится в коме, в Москве не состоялись назначенные на сегодня процессы: Мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете на ветерана, а Мосгорсуд перенес на 14 сентября жалобу на то, что следствие дало защите ограниченное время для ознакомления с материалами.
Ранее Александр Мураховский, главврач омской больницы, где Навального лечили в первые дни, со ссылкой на немецких коллег рассказал журналистам, что состояние руководителя Фонда борьбы с коррупцией по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт
, в свою очередь, не стал исключать вероятность того, что Навального отравили. Он также призвал дождаться окончательного диагноза, прежде чем говорить о следующих шагах.
Госпитализация Навального
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска
в Москву, экстренно приземлился в Омске
. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
На борту, по данным авиакомпании S7
, глава ФБК* ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.