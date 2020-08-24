https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576249173.html
Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:01
2020-08-24T16:01
2020-08-24T16:08
москва
омск
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Мировой суд района Южное Медведково в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> решил приостановить производство по уголовному делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней", - огласила постановление судья Вера Акимова.Данное постановление было вынесено вопреки позициям прокурора и адвокатов. Последние в заседании не участвовали, но еще 17 августа направили в суд письменное ходатайство с просьбой отложить слушание из-за занятости в другом процессе. Государственный обвинитель также настаивала на переносе суда, упомянув о здоровье Навального и попросив дождаться сведений из больницы."Ввиду неявки защитников и самого Навального, в том числе имеются сведения о состоянии его здоровья, я просила бы отложить слушание уголовного дела и направить запрос в медучреждение <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> с вопросом о его состоянии здоровья и его нахождении… Решать вопрос о приостановке производства по делу преждевременно, так как мы еще не получили данные сведения", - заявила прокурор.Согласно УПК, производство по уголовному делу может быть приостановлено, если обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно или в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением. Ранее сам политик сообщал, что в рамках данного производства следствие взяло с него подписку о невыезде.По части 2 статьи 128.1 УК РФ Навальному, в случае продолжения разбирательства и обвинительного приговора, могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости – это было бы актуально, если бы статья о клевете предполагала лишение свободы.По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
Александр Аникин
Фигурант уголовного дела оказался за границей. Это сюр какой-то.
21
Чипалина Лукин
По ходу посмотрю я на эти концерты с Навальным, и с Ефремовым и ....... буду делать выводы. Ибо ТАК, с моей точки зрения, ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
15
6
москва
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Мировой суд района Южное Медведково в Москве
решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального
, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней", - огласила постановление судья Вера Акимова.
Данное постановление было вынесено вопреки позициям прокурора и адвокатов. Последние в заседании не участвовали, но еще 17 августа направили в суд письменное ходатайство с просьбой отложить слушание из-за занятости в другом процессе. Государственный обвинитель также настаивала на переносе суда, упомянув о здоровье Навального и попросив дождаться сведений из больницы.
"Ввиду неявки защитников и самого Навального, в том числе имеются сведения о состоянии его здоровья, я просила бы отложить слушание уголовного дела и направить запрос в медучреждение Омска
с вопросом о его состоянии здоровья и его нахождении… Решать вопрос о приостановке производства по делу преждевременно, так как мы еще не получили данные сведения", - заявила прокурор.
Согласно УПК, производство по уголовному делу может быть приостановлено, если обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно или в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением. Ранее сам политик сообщал, что в рамках данного производства следствие взяло с него подписку о невыезде.
По части 2 статьи 128.1 УК РФ Навальному, в случае продолжения разбирательства и обвинительного приговора, могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости – это было бы актуально, если бы статья о клевете предполагала лишение свободы.
По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.