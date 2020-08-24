Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576240298.html
Правительство Германии не исключило, что Навального могли отравить
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что Алексея Навального могли отравить. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:06
2020-08-24T15:26
штеффен зайберт
здоровье - общество
алексей навальный
омск
берлин (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203405_0:257:3184:2048_1400x0_80_0_0_4f1116efaf0d6b85600fa0ae19d5c15c.jpg
<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Официальный представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> допустил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли отравить."Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого", — сказал Зайберт.Самолет, на котором Навальный следовал из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, 20 августа экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия. Пациента экстренно госпитализировали. В субботу, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую больницу, он находится в коме.Российские медики называют рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. А отравление, которое предположила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, — лишь одна из возможных причин.Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии". При этом немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и также не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy-1576223112.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Что самое забавное - у нас почему-то диагноз и выводы о состоянии данного субъекта делают(делали) врачи, а у них правительство. Медицинское образование у них просто на высшем уровне, в прямом и переносном смысле. :)))
210
Погнали наши городских))))). Долго ждали))))).
133
98
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203405_453:0:3184:2048_1400x0_80_0_0_1d4f2f8a8518e5b3a28b69586777ecf3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штеффен зайберт, здоровье - общество, алексей навальный, омск, берлин (город), происшествия

Правительство Германии не исключило, что Навального могли отравить

14:06 24.08.2020 (обновлено: 15:26 24.08.2020)
148878
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
© REUTERS / Christian Mang
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что Алексея Навального могли отравить.
"Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого", — сказал Зайберт.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Вчера, 10:29
"Тысяча звонков". Лечившие Навального врачи пожаловались на угрозы
Самолет, на котором Навальный следовал из Томска в Москву, 20 августа экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия. Пациента экстренно госпитализировали. В субботу, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую больницу, он находится в коме.
Российские медики называют рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. А отравление, которое предположила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, — лишь одна из возможных причин.
Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии". При этом немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и также не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Акции в поддержку Алексея Навального
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
361725536166
Обсудить 98
Штеффен ЗайбертЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Что самое забавное - у нас почему-то диагноз и выводы о состоянии данного субъекта делают(делали) врачи, а у них правительство. Медицинское образование у них просто на высшем уровне, в прямом и переносном смысле. :)))
24 августа, 14:14
Вячеслав Братчиков
1543112022
Погнали наши городских))))). Долго ждали))))).
24 августа, 14:06
Егор Панкратов
764600011
Рекомендуем
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Алексей Навальный
В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь
Актер Никита Джигурда
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Певица Лолита Милявская
Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет
Алексей Навальный
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Съезд движения Солидарность
Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Алексей Навальный
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния