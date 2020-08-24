https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576240298.html

Правительство Германии не исключило, что Навального могли отравить

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что Алексея Навального могли отравить. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:06

2020-08-24T14:06

2020-08-24T15:26

штеффен зайберт

здоровье - общество

алексей навальный

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Официальный представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> допустил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли отравить."Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого", — сказал Зайберт.Самолет, на котором Навальный следовал из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, 20 августа экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия. Пациента экстренно госпитализировали. В субботу, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую больницу, он находится в коме.Российские медики называют рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. А отравление, которое предположила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, — лишь одна из возможных причин.Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии". При этом немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и также не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy-1576223112.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Вячеслав Братчиков Что самое забавное - у нас почему-то диагноз и выводы о состоянии данного субъекта делают(делали) врачи, а у них правительство. Медицинское образование у них просто на высшем уровне, в прямом и переносном смысле. :))) 210

Егор Панкратов Погнали наши городских))))). Долго ждали))))). 133

98

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, здоровье - общество, алексей навальный, омск, берлин (город), происшествия