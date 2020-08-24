Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию
12:36 24.08.2020 (обновлено: 13:14 24.08.2020)
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© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в переговорах по отправке Алексея Навального в немецкую клинику, это не его прерогатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это абсолютно не прерогатива президента. Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, принимал ли президент участие в переговорах о доставке Навального из Омска в ФРГ.
Он добавил, что никакого повода для международных переговоров также не было. "Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, связанными с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", - подчеркнул Песков.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
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