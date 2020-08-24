https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576234317.html

Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в переговорах по отправке Алексея Навального в немецкую клинику, это не его прерогатива, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:36

2020-08-24T12:36

2020-08-24T13:14

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не принимал участия в переговорах по отправке <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в немецкую клинику, это не его прерогатива, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что никакого повода для международных переговоров также не было. "Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, связанными с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", - подчеркнул Песков.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Татьяна Долгорукова А с какой стати? Не уровень президента! Ещё чего не хватало! 20

Ольга Занкова кого стесняться? немецкого резидента в нашей стране?)) Германия его спалила своим "президентским приемом") 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, общество