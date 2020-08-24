https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html
Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный, закрыта для доступа прессы в связи с поведением некоторых представителей СМИ,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:55
2020-08-24T11:55
2020-08-24T13:25
госпитализация алексея навального
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, закрыта для доступа прессы в связи с поведением некоторых представителей СМИ, заявили РИА Новости в пресс-службе клиники.Ранее о том, что территория больницы закрыта для журналистов, РИА Новости сообщили в полиции.График посещения Алексея Навального в клинике Берлина остается на усмотрение врачей, сообщили в пресс-службе клиники Charite."В принципе, посещение больных в отделении интенсивной терапии клиники Charite возможно одним родственником", - заявили в пресс-службе, добавив, что, "разумеется, этот человек должен удостоверить свою личность".В клинике в связи с коронавирусом действуют строгие медицинские правила, абсолютно все посетители и медперсонал носит защитные маски, сообщили в пресс-службе.Проведение каких-либо массовых акций на территории берлинской больницы Charite, где находится Алексей Навальный, ограничено, так как речь идет о частной территории, заявил РИА Новости сотрудник полиции, который дежурит в оцеплении возле клиники.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy-1576223112.html
Арсений Новиков
Не мешайте немецким докторам искать яд в теле Навального..... Он там должен быть...))))) Не отвлекайте.
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7
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Журналисты ждут заявление врачей по состоянию Навального
Руководство берлинской клиники Charite, где находится Навальный, запретило прессе проход на ее территорию – прямо от лестницы, ведущей к центральному входу. Журналисты могут стоять только на тротуаре рядом с клиникой
2020-08-24T11:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.
Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
, закрыта для доступа прессы в связи с поведением некоторых представителей СМИ, заявили РИА Новости в пресс-службе клиники.
Ранее о том, что территория больницы закрыта для журналистов, РИА Новости сообщили в полиции.
"Решение принято в связи с поведением некоторых сотрудников СМИ, которые создавали сложности для посетителей и персонала", - заявили в пресс-службе клиники.
График посещения Алексея Навального в клинике Берлина остается на усмотрение врачей, сообщили в пресс-службе клиники Charite.
"Этот вопрос находится на контроле врачей", - заявили агентству в пресс-службе клиники.
"В принципе, посещение больных в отделении интенсивной терапии клиники Charite возможно одним родственником", - заявили в пресс-службе, добавив, что, "разумеется, этот человек должен удостоверить свою личность".
В клинике в связи с коронавирусом действуют строгие медицинские правила, абсолютно все посетители и медперсонал носит защитные маски, сообщили в пресс-службе.
Проведение каких-либо массовых акций на территории берлинской больницы Charite, где находится Алексей Навальный, ограничено, так как речь идет о частной территории, заявил РИА Новости сотрудник полиции, который дежурит в оцеплении возле клиники.
"Проведение массовых мероприятий, каких-либо акций ограничено, так как речь идет о частной территории. Для проведения какого-либо митинга было бы необходимо получить разрешение не только в полиции, но и в клинике", - пояснил полицейский.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву
, экстренно сел в Омске
из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".