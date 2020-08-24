https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576230007.html

Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов

Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный, закрыта для доступа прессы в связи с поведением некоторых представителей СМИ,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:55

2020-08-24T11:55

2020-08-24T13:25

госпитализация алексея навального

коронавирус в россии

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алексей навальный

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омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, закрыта для доступа прессы в связи с поведением некоторых представителей СМИ, заявили РИА Новости в пресс-службе клиники.Ранее о том, что территория больницы закрыта для журналистов, РИА Новости сообщили в полиции.График посещения Алексея Навального в клинике Берлина остается на усмотрение врачей, сообщили в пресс-службе клиники Charite."В принципе, посещение больных в отделении интенсивной терапии клиники Charite возможно одним родственником", - заявили в пресс-службе, добавив, что, "разумеется, этот человек должен удостоверить свою личность".В клинике в связи с коронавирусом действуют строгие медицинские правила, абсолютно все посетители и медперсонал носит защитные маски, сообщили в пресс-службе.Проведение каких-либо массовых акций на территории берлинской больницы Charite, где находится Алексей Навальный, ограничено, так как речь идет о частной территории, заявил РИА Новости сотрудник полиции, который дежурит в оцеплении возле клиники.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy-1576223112.html

Арсений Новиков Не мешайте немецким докторам искать яд в теле Навального..... Он там должен быть...))))) Не отвлекайте. 37

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москва

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Журналисты ждут заявление врачей по состоянию Навального Руководство берлинской клиники Charite, где находится Навальный, запретило прессе проход на ее территорию – прямо от лестницы, ведущей к центральному входу. Журналисты могут стоять только на тротуаре рядом с клиникой 2020-08-24T11:55 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия